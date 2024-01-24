Сильный взрыв, нет останков тел: что не так в версиях о падении самолета Ил-76

Падение военного транспортного самолета Ил-76 вызвало бурную реакцию российских властей. В один голос они утверждали, что в нем были "65 пленных военнослужащих ВСУ". Украинская сторона не может быстро и доподлинно проверить произошедшее на территории РФ, поэтому воздерживается от оперативных комментариев. Фокус вместе с военными экспертами анализировал все версии события.

Related video

В Корочанском районе Белгородской области России упал военный транспортный самолет Ил-76. Сразу после инцидента начали появляться различные версии происшествия.

Источники издания "Украиная правда" в Вооруженных силах Украины сначала подтвердили факт падения самолета и утверждали, что он перевозил ракеты для ЗРК С-300. Позднее публикацию изменили: слова о возможной причастности ВСУ к крушению российского самолета убрали.

"РБК-Украина" со ссылкой на источник в Силах обороны отмечало, что сбитие военно-транспортного самолета Ил-76 — это работа Вооруженных сил Украины. Собеседник агентства также говорил, что военно-транспортный самолет, вероятно, перевозил ракеты для комплексов С-300, которыми обстреливают Харьков и область. Впоследствии новость также изменили.

В Генштабе ВСУ Фокусу сказали, что сейчас не могут подтвердить данные о падении Ил-76 и то, что самолет поразили ВСУ. Данные еще проверяют. В СБУ заявили, что не комментируют новости о падении транспортного самолета.

"Везли военнопленных ВСУ": что говорят в РФ о падении Ил-76?

Российские медиа и чиновники активно комментируют падение самолета. Минобороны России заявило, что крушение произошло около 11:00 и на борту самолета якобы находились 65 пленных военнослужащих ВСУ. Их перевозили в Белгородскую область для обмена, на борту были шесть членов экипажа самолета и три сопровождающих пленных, говорят в министерстве.

Местные Telegram-каналы опубликовали видео падения: самолет начал резко пикировать вниз, потом раздается взрыв и поднимается большое огненное облако. Пилот увел горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново и борт упал в поле, уточнили в Минобороны.

По данным главы комитета по обороне Госдумы РФ Андрея Картополова, самолет якобы подбили тремя ракетами либо ЗРК Patriot, либо IRIS-T. Следом за сбитым Ил-76 летел еще один самолет с 80 пленными, но после катастрофы его развернули, утверждает депутат.

Украинский координационный штаб по вопросам обращения с пленными заявил, что информацию о падении самолета Ил-76 под Белгородом и что якобы на борту были военнопленные, собирают и анализируют. До оглашения официальных заявлений или комментариев штаб просит не распространять непроверенную информацию.

Источники "Украинской правды" сообщали, что Украина действительно готовила обмен военнопленных. Деталей о времени, месте или вероятных цифрах военнопленных собеседники не предоставили. Позднее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что на сегодня готовился обмен военнопленными между РФ и Украиной.

"Но я могу констатировать, что запланированный на сегодняшний день обмен на данный момент не происходит", — сказал он.

Куда делись тела и почему был сильный взрыв? Версии военных аналитиков

Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал Фокусу, как он с командой летал на самолетах Ил-76. Военные перевозили на полигон две ракеты С-200 и четыре ракеты С-300. На другом таком же самолете летел личный состав — людей разместили в два яруса, мест на всех хватало.

"Самолет Ил-76 — широкого профиля, поэтому сейчас видим разные версии, чем его загрузили. Пока довольно трудно что-то сказать и оценивать до более или менее подтвержденной версии. Во время обменов военнопленными военно-транспортные самолеты использовались. Но мы же помним, как Россия уничтожала украинских пленных. Вспомните трагедию в колонии Еленовки", — напоминает генерал.

Подтвердить, были в самолете люди или ракеты, не составит труда, если оказаться на месте происшествия. Но главный вопрос — в подаче информации, который зависит лишь от российской стороны.

"Россияне точно знают, что там случилось. А наше дело — пытаться всеми способами установить правду", — заключил Романенко.

Военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко после анализа первых фото с места падения Ил-76 пишет об отсутствии признаков разбросанных тел. Пленных самолетами не перевозят и по заявлению Минобороны РФ на 65 пленных было всего три сопровождающих, что также странно.

На поле, где упал Ил-76, нет следов разбросанных тел

"Вместе с экипажем — 74 человека на борту, но на поле ни единого тела. В свою очередь, было известно, что грузом на борту самолета были зенитные управляемые ракеты для ЗРК С-300. Эту версию подтверждает то, что от самолета после падения ничего не осталось, а части его фюзеляжа разбросало по полю. После падения и удара о землю была мощная детонация боекомплекта", — подчеркнул аналитик.

Напомним, российская армия 14 января 2024 года лишилась дорогого самолета-разведчика А-50, который упал в районе Азовского моря. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что это была прекрасно спланированная и проведенная операция в Приазовье.

Украинские разведчики в августе 2023 года прошли пешком более 600 километров по территории РФ и уничтожили российский бомбардировщик ТУ-22М3. Боевая операция сильно нарушила планы агрессора по обстрелам Украины.