Россияне выдумывают "победы" на фронте после уничтожения самолета А-50, — Братчук (видео)

По словам представителя Одесской ОВА, потеря самолета А-50 ДРЛО в Азовском море стало потрясением для противника. Россияне были вынуждены вернуться к пропаганде, чтобы сместить тему в информационном пространстве.

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Россияне несколько дней назад понесли большие потери в сфере авиации, поэтому сейчас начали выдумывать различные "победы" на поле боя, чтобы сменить тему в информационном пространстве. Об этом заявил представитель Одесской ОВА и спикер Украинской добровольческой армии (УДА) "Юг" Сергей Братчук в эфире телемарафона.

По его словам, речь идет об уничтожении самолета А-50, который упал в районе Азовского моря, что стало больши потрясением для противника. В связи с этим информационное пространство россиян теперь заполнено тем, что на фронте якобы фиксируются успехи.

"В частности вчера, я бы отметил, как россияне "нахрюкивают" информацию о том, что на левобережье где-то удалось им продвинуться и что-то сделать. Они действительно атакуют, за прошедшие сутки было шесть штурмовых атак. И о том, что в Крынки зашли они кричали", — заявил Сергей Братчук.

В первую очередь эксперт отметил, что населенного пункта Крынки уже фактически не существует. Кроме того, пытаясь установить там свой флаг ВС РФ положили половину роты, однако в своем информационном поле во всю пишут о каких-то "победах".

Кроме того, продолжает Сергей Братчук, противник стал "понемногу приходить в себя" после потери самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, которых у него есть несколько. Соответственно, россияне и дальше продолжат их использовать в войне против Украины, однако функционал в воздушном пространстве может стать значительно меньше.

Напомним, 14 января в сети опубликовали сообщение о возможном попадании по российскому самолету радиолокационной разведки А-50, который патрулировал воздушное пространство и находился в районе Приазовья.

15 января главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил, что Силы обороны действительно уничтожили А-50. По его словам, спецоперацию провели благодаря совместной работе различных подразделений.

17 января в британской разведке назвали последствия для РФ после потери А-50. По словам аналитиков, после крушения самолета в Азовском море противник будет вынужден пересмотреть ограничение районов применения своей авиации.