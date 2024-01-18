"До пляжного сезона": РФ потеряла контроль над Азовским морем, – эксперт

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, учащение случаев уничтожения российских самолетов свидетельствует о том, что возможности Украины растут.

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Ликвидация воздушных судов РФ типа А-50 и Ил-22 над Азовским морем указывает на потерю оккупантами контроля над данной фронтовой зоной. Россиянам нужно подготовиться к наступающему "пляжному сезону" в Приазовье. Об этом сообщил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко в комментарии изданию "24 Канал".

Украинские летчики, возможно, начнут осуществлять полеты над Азовским морем уже в текущем году.

"Они там летают и теперь, учитывая, что обезвреживают такие самолеты. Они уже там есть и до пляжного сезона", – отметил Мусиенко.

Независимо от того, чем были атакованы А-50 и Ил-22, их уничтожение свидетельствует о растущих возможностях Украины. Очевидно, что бойцы ВСУ расширяют свои возможности по поражению не только на суше и в море, но и в воздухе.

"Всегда первая реакция у врага – они пытаются уйти подальше от зоны поражения украинским оружием", – заметил Мусиенко.

По его словам, возможно, российские военные будут избегать приближения к опасным зонам после предыдущих неудач. Например, после удара по аэродрому в оккупированном Бердянске они эвакуировали свои ударные вертолеты внутрь страны-агрессора. Потеря нескольких кораблей в Черном море также могла привести к выводу остальных в безопасные зоны, как, например, в Абхазию.

Напомним, 17 января сообщалось, что РФ частично сворачивает операции над Азовским морем после уничтожение А-50, о чем заявили аналитики из ISW. По их данным, эти потери РФ не повлияют на интенсивность обстрелов ракетами и беспилотниками, поскольку цели для них устанавливаются по заданным маршрутам с наземных позиций.

Также сообщалось, что по мнению экспертов из Deutsche Welle, ВСУ сбили А-50 по уже отлаженной схеме.