Гончаренко намекнул на гибель пленных на борту Ил-76: военный ему ответил

По словам парламентария, он располагает информацией о том, что на борту самолета якобы действительно находились служащие ВСУ. Военный Евгений Карась заявил, что это дезинформация россиян.

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Народный депутат Украины ("Европейская солидарность") Алексей Гончаренко сделал несколько заявлений, в которых намекнул на то, что знает о якобы гибели украинских военнопленных на борту Ил-76, который 24 января потерпел крушение в Белгородской области России. Соответствующие посты нардеп опубликовал в своем Telegram-канале.

"Еще раз, вы можете меня обзывать, писать все что угодно, рассказывать, какие вы — хорошие и так далее. Можете даже партию регионов загадать. Но того — что это тотальный п#здец и что все сидят и молчат и что мы в ж#пе — это не изменит. Что министр обороны пропал. Что ОП пропали. Что все, бл#дь, засунули языки в ж#пу и сидят и молчат и просто смотрят и ждут, на кого бы все свалить. Вы, такие бл#дь все святые. Но забываете, что есть люди. Что люди гибнут", — написал Гончаренко.

Перед этим Гончаренко написал, что у него "очень плохие новости".

Реакция военных

Известный украинский военнослужащий, лидер организации "Основа будущего" (в прошлом — С14) Евгений Карась в своем Telegram-канале ответил на заявления Гончаренко.

По словам военнослужащего, нардеп написал об этом ради своего политического пиара и подыгрывает тем самым российской дезинформационной кампании.

"У меня на том борту если бы там действительно были пленные мог бы мой родственник погибнуть. И я собираю в кучу данные, что это "деза", а сам думаю, что в отместку они будут убивать пленных. А депутат Гончаренко на этом подписчиков набивает. Не знаю кто там как, казаки, а я за это спрошу обязательно. И на суде не буду абсолютно ни о чем содеянном сожалеть", — написал Карась.

В ответ на это Гончаренко указал, что информацию о пленных он давал в своем частном канале и что она якобы имеет подтверждение.

"Я написал там информацию о пленных. Почему я пишу в частном — потому что есть вещи, которые нельзя писать в общем канале. И там написано, что должен был быть обмен. Мне это подтвердил один источник. Поэтому публично, я не мог это постить", — заявил Гончаренко.

В России разбился самолет Ил-76 — что известно

Напомним, 24 января стало известно, что в Белгородской области России упал военно-транспортный самолет Ил-76.

Важно

Российский Ил-76 в день сбития летал в Сирию, — данные Flightradar (карта)

Российские СМИ со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщили, что на борту упавшего в Белгородской области России военно-транспортного самолета Ил-76 могли пребывать 65 украинских военнопленных, которых якобы везли на обмен.

Как рассказали Фокусу в Генеральном штабе ВСУ, командование не может подтвердить, что самолет был сбит украинской ракетой, как утверждали росСМИ. В Координационном штабе по вопросам обращения с пленными заявили, что собирают и анализируют информацию российских СМИ о том, что на борту упавшего Ил-76 якобы находились украинские военнопленные.