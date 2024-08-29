10 річниця Іловайська: Сирський та Буданов нагадали, чому не можна проводити переговори з РФ

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що росіянам не можна довіряти, а начальник ГУР МОУ назвав пасткою будь-який компроміс із Володимиром Путіним.

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у 10-ту річницю боїв за Іловайськ Донецької області заявив, що цей день завжди нагадуватиме Україні про підступність та віроломність Росії. Голова ГУР Кирило Буданов зауважив, що трагедія Іловайська має нагадувати: компроміс із Путіним неможливий.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський опублікував допис на Facebook, в якому зауважив, що "Іловайськ — це не лише трагічна подія в історії України", а й нагадування про подвиг українських військових, які "не здалися, а продовжили прорив із пастки та боротьбу".

Також він сказав, що цей день завжди має бути нагадуванням про віроломність агресора.

"Цей день завжди нагадуватиме нам про підступність та віроломність російського агресора, про те, що будь-які переговори із терористами та вбивцями є смертельно небезпечною справою, і що довіряти їм не можна", — написав Олександр Сирський.

Допис Олександра Сирського Фото: Скриншот

Він подякував батькам за їхніх дітей, які поклали життя за незалежність та свободу України.

Начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов на тлі річниці "Іловайського котла" нагадав, що будь-який компроміс із Путіним — це пастка.

Звертаючись до співробітників і співробітниць воєнної розвідки, Буданов нагадав, що, 29 серпня є важливою датою для кожного з них — День пам’яті захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Допис Кирила Буданова Фото: Скриншот

"Сьогодні виповнюється десять років відтоді, як Україну приголомшила страшна звістка про підступний розстріл українських військових, шлях яких пролягав через соняшникове поле. Тому традиційним символом пам’ятного дня став соняшник", — нагадав Буданов.

Начальник розвідки нагадав про запеклі бої між українськими бійцями та окупантами РФ під Іловайськом впродовж місяця і так званий "зелений коридор", який став для сотень військових і добровольців дорогою смерті.

"Російські війська порушили домовленості та відкрили вогонь на знищення, розстрілявши українські колони на марші. Сотні військових і добровольців загинули, десятки зникли безвісти. Тоді ці події стали величезним уроком — Путіну нізащо не можна довіряти, будь-який компроміс із ним — це пастка", — нагадав Буданов.

Начальник ГУР закликав вшанувати та згадати всіх полеглих захисників і захисниць України.

Іловайська трагедія

18–19 серпня 2014 року українські військові взяли під контроль більшу частину міста Іловайськ. У відповідь Росія відправила в цей район вісім батальйонно-тактичних груп, укомплектованих кадровими російськими військовими.

Українські бійці опинились в оточенні. У ніч на 29 серпня окупанти запропонували їм вийти з котла по так званим "зеленим коридорам" без зброї. Після того як українці почали виходити з Іловайська, росіяни відкрили по них вогонь. Загинули приблизно 368 українських бійців, 18 вважаються зниклими безвісти. Це стало найбільшою одночасною втратою для України за часи АТО/ООС.

Нагадаємо, у 2023 році був ліквідований російський офіцер армії окупантів Дмитро Лисицький, який влаштував Іловайський котел для українських бійців у 2014 році. Він командував батальйонною тактичною групою 247 полку, яка атакувала українські підрозділи, що виходили з оточення в Іловайську гуманітарним коридором.