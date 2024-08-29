10 годовщина Иловайска: Сырский и Буданов напомнили, почему нельзя проводить переговоры с РФ

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что россиянам нельзя доверять, а начальник ГУР МОУ назвал ловушкой любой компромисс с Владимиром Путиным.

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в 10-ю годовщину боев за Иловайск Донецкой области заявил, что этот день всегда будет напоминать Украине о коварстве и вероломстве России. Глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что трагедия Иловайска должна напоминать: компромисс с Путиным невозможен.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опубликовал сообщение на Facebook, в котором отметил, что "Иловайск — это не только трагическое событие в истории Украины", но и напоминание о подвиге украинских военных, которые "не сдались, а продолжили прорыв из ловушки и борьбу".

Также он сказал, что этот день всегда должен быть напоминанием о вероломности агрессора.

"Этот день всегда будет напоминать нам о коварстве и вероломстве российского агрессора, о том, что любые переговоры с террористами и убийцами являются смертельно опасным делом, и доверять им нельзя", — написал Александр Сырский.

Сообщение Александра Сырского Фото: Скриншот

Он поблагодарил родителей за их детей, которые положили жизнь за независимость и свободу Украины.

Начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов на фоне годовщины "Иловайского котла" напомнил, что любой компромисс с Путиным — это ловушка.

Обращаясь к сотрудникам и сотрудницам военной разведки, Буданов напомнил, что, 29 августа является важной датой для каждого из них — День памяти защитников и защитниц, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Сообщение Кирилла Буданова Фото: Скриншот

"Сегодня исполняется десять лет с тех пор, как Украину потрясла страшная весть о коварном расстреле украинских военных, путь которых пролегал через подсолнечное поле. Поэтому традиционным символом памятного дня стал подсолнух", — напомнил Буданов.

Начальник разведки напомнил об ожесточенных боях между украинскими бойцами и оккупантами РФ под Иловайском в течение месяца и так называемый "зеленый коридор", который стал для сотен военных и добровольцев дорогой смерти.

"Российские войска нарушили договоренности и открыли огонь на уничтожение, расстреляв украинские колонны на марше. Сотни военных и добровольцев погибли, десятки пропали без вести. Тогда эти события стали огромным уроком — Путину ни за что нельзя доверять, любой компромисс с ним — это ловушка", — напомнил Буданов.

Начальник ГУР призвал почтить и вспомнить всех павших защитников и защитниц Украины.

Иловайская трагедия

18–19 августа 2014 года украинские военные взяли под контроль большую часть города Иловайск. В ответ Россия отправила в этот район восемь батальонно-тактических групп, укомплектованных кадровыми российскими военными.

Украинские бойцы оказались в окружении. В ночь на 29 августа оккупанты предложили им выйти из котла по так называемым "зеленым коридорам" без оружия. После того как украинцы начали выходить из Иловайска, россияне открыли по ним огонь. Погибли около 368 украинских бойцов, 18 считаются пропавшими без вести. Это стало самой большой одновременной потерей для Украины за время АТО/ООС.

Напомним, в 2023 году был ликвидирован российский офицер армии оккупантов Дмитрий Лисицкий, который устроил Иловайский котел для украинских бойцов в 2014 году. Он командовал батальонной тактической группой 247 полка, которая атаковала украинские подразделения, выходившие из окружения в Иловайске по гуманитарному коридору.