Розстрілював гумкоридор в Іловайську: в Україні загинув майор ЗС РФ Мазітов (фото)

Ільдар Мазітов брав участь у розстрілі українських військових в Іловайську у 2014 році, а також разом зі своїм полком мав охороняти парад в окупованому Маріуполі.

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В Україні ліквідовано заступника командира танкового батальйону з озброєння Збройних сил Російської Федерації майора Ільдара Мазітова. Про це повідомила група "Кічуйський сільський Дім культури" 31 липня.

Повідомлялося, що Мазітов був мешканцем села Кічуй, що в Альметьєвському районі Татарстану. У публікації також зазначено, що він закінчив Казанське танкове військове училище, неодноразово брав участь у бойових діях і був нагороджений у РФ низкою медалей та орденів.

Через деякий час публікація про загибель окупанта була видалена адміністрацією групи.

Публікацію про загибель Ільдара Мазітова було видалено

Ільдар Мазітов

Як зазначає портал "Мілітарний", Ільдар Мазітов брав участь у розстрілі українських військових в Іловайську у 2014 році. Його танк Т-72Б потрапив на камеру журналіста Ростислава Шапошнікова, який разом із військовими виходив зеленим коридором у районі Іловайська 29 серпня.

Незабаром фото Мазітова з екіпажем цього танка з'явилося в соціальних мережах. Зокрема, його оприлюднив користувач Twitter із ніком Askai. У публікації зазначено, що на той момент окупант служив у 18 окремій мотострілецькій бригаді.

Танк Т-72Б під Іловайськом

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Ільдар Мазітов разом зі своїм полком мав охороняти парад у тимчасово окупованому Маріуполі.

Нагадаємо, що 26 березня стало відомо про ліквідацію офіцера армії окупантів Дмитра Лисицького, який влаштував Іловайський казан для українських бійців у 2014 році. Лисицький командував батальйонною тактичною групою 247 полку.

Ми також писали, що 25 липня Сили оборони України ліквідували полковника авіації Російської Федерації Віталія Табачникова. Російський офіцер знаходився у гелікоптері Ка-52, який був збитий на сході України.