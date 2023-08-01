Розстрілював гумкоридор в Іловайську: в Україні загинув майор ЗС РФ Мазітов (фото)
Ільдар Мазітов брав участь у розстрілі українських військових в Іловайську у 2014 році, а також разом зі своїм полком мав охороняти парад в окупованому Маріуполі.
В Україні ліквідовано заступника командира танкового батальйону з озброєння Збройних сил Російської Федерації майора Ільдара Мазітова. Про це повідомила група "Кічуйський сільський Дім культури" 31 липня.
Повідомлялося, що Мазітов був мешканцем села Кічуй, що в Альметьєвському районі Татарстану. У публікації також зазначено, що він закінчив Казанське танкове військове училище, неодноразово брав участь у бойових діях і був нагороджений у РФ низкою медалей та орденів.
Через деякий час публікація про загибель окупанта була видалена адміністрацією групи.
Як зазначає портал "Мілітарний", Ільдар Мазітов брав участь у розстрілі українських військових в Іловайську у 2014 році. Його танк Т-72Б потрапив на камеру журналіста Ростислава Шапошнікова, який разом із військовими виходив зеленим коридором у районі Іловайська 29 серпня.
Незабаром фото Мазітова з екіпажем цього танка з'явилося в соціальних мережах. Зокрема, його оприлюднив користувач Twitter із ніком Askai. У публікації зазначено, що на той момент окупант служив у 18 окремій мотострілецькій бригаді.
За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Ільдар Мазітов разом зі своїм полком мав охороняти парад у тимчасово окупованому Маріуполі.
Нагадаємо, що 26 березня стало відомо про ліквідацію офіцера армії окупантів Дмитра Лисицького, який влаштував Іловайський казан для українських бійців у 2014 році. Лисицький командував батальйонною тактичною групою 247 полку.
Ми також писали, що 25 липня Сили оборони України ліквідували полковника авіації Російської Федерації Віталія Табачникова. Російський офіцер знаходився у гелікоптері Ка-52, який був збитий на сході України.