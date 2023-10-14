Потужна пожежа на Донеччині: під Іловайськом загорівся газопровід (відео)

За словами місцевих жителів, у Донецькій області загорівся газопровід у районі Кутейникового.

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Увечері 13 жовтня під окупованим Іловайськом Донецької області почалася велика пожежа. Мешканці повідомляють про великий вогняний стовп, що піднімається в небо. Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Про пожежу повідомили близько 22:40. Зазначається, що загорівся газопровід у районі Кутейникового.

Пожежа під Іловайськом

Пожежа під Іловайськом

Нагадаємо, що в російському місті Брянськ пролунав сильний вибух, після чого в мережі почали з'являтися дані про масштабну пожежу. Гучні звуки виходили з району м'ясокомбінату. Губернатор області Олександр Богомаз стверджує, що нібито український дрон вдалося знешкодити силами РЕБ.