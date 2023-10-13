Гучний вибух у Маріуполі: ЗС РФ підняли авіацію, — радник мера (фото)

За словами Петра Андрющенка, авіацію направили в бік Донецька. У місцевому підпіллі зазначили, що вибух лунав з боку Приморського району.

Related video

В окупованому Маріуполі Донецької області пролунав потужний вибух. Про це 13 жовтня повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"У Маріуполі гучний вибух. Чули всі райони міста. Деталі з'ясовуємо", — написав він.

Пізніше Андрющенко додав, що відразу після вибуху російські окупанти підняли в небо авіацію.

"Відразу після вибуху незвично активний рух авіації ворога в бік Донецька. Може знову свій літак приземлило ППО?" — повідомив Андрющенко.

У Telegram-каналі "Маріуполь.Спротив" також підтверджують рух авіації в небі. За даними підпілля, голосно було з боку Приморського району.

Фото: Маріуполь. Спротив Фото: Маріуполь. Спротив

Реакція окупаційної адміністрації

Варто зазначити, що так званий "голова Маріуполя" Олег Моргун не коментував події.

Нагадаємо, що 13 жовтня в Маріуполі згорів склад російських окупантів, який розміщувався в мікрорайоні "Східний".

Важливо

Оточують місто "зубами дракона": окупанти розпочали підготовку до оборони Маріуполя — АТЕШ

Також 13 жовтня вибухи також пролунали в окупованому Мелітополі Запорізької області. За даними мера міста Івана Федорова, працювала російська ППО.