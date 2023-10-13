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Военный Фокус Российско-украинская война

Громкий взрыв в Мариуполе: ВС РФ подняли авиацию, — советник мэра (фото)

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Фото: Маріуполь. Спротив | В Мариуполе прозвучали взрывы

По словам Петра Андрющенко, авиацию направили в сторону Донецка. В местном подполье отметили, что взрыв доносился со стороны Приморского района.

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В оккупированном Мариуполе Донецкой области прозвучал мощный взрыв. Об этом 13 октября сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"В Мариуполе громкий взрыв. Слышали все районы города. Детали выясняем", — написал он.

Позже Андрющенко добавил, что сразу после взрыва российские оккупанты подняли в небо авиацию.

"Сразу после взрыва необычно активное движение авиации врага в сторону Донецка. Может снова свой самолет приземлило ПВО?" — сообщил Андрющенко.

В Telegram-канале "Маріуполь.Спротив" также подтверждают движение авиации в небе. По данным подполья, громко было со стороны Приморского района.

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Фото: Маріуполь. Спротив
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Фото: Маріуполь. Спротив

Реакция оккупационной администрации

Стоит отметить, что так называемый "глава Мариуполя" Олег Моргун не комментировал события.

Напомним, что 13 октября в Мариуполе сгорел склад российских оккупантов, который размещался в микрорайоне "Восточный".

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Также 13 октября взрывы также прозвучали в оккупированном Мелитополе Запорожской области. По данным мэра города Ивана Федорова, работала российская ПВО.