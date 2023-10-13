"Строить укрепления станет сложнее": в Мариуполе взорвался склад оккупантов (фото)

Склад принадлежал инженерным войскам ВС РФ, которые строили оборонительные укрепления вокруг города

Related video

В оккупированном Мариуполе Донецкой области у российских оккупантов стало на один склад меньше. Он внезапно сгорел. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете 13 октября со ссылкой на украинское подполье.

Отмечается, что склад россиян размещался в городе в микрорайоне "Восточный". Он принадлежал инженерным войскам ВС РФ.

"Теперь строить укрепления будет сложнее", — лаконично отметили пожар на вражеском складе в "Мариупольском сопротивлении".

Напомним, что российские оккупанты готовят "подушку" для железной дороги. Они расширяют автодорогу между Новоазовском и Мариуполем и строят участок длиной 50 км, который должен врезаться непосредственно в имеющуюся ветку Мариуполь-Волноваха и дальше будет идти в Мелитополь и Крым.

Ранее сообщается, что РФ перебросила дополнительные военные силы и военную технику во временно оккупированный Мариуполь и прилегающие к нему районы.