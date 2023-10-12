Оточують місто "зубами дракона": окупанти розпочали підготовку до оборони Маріуполя — АТЕШ

Підрозділи росіян почали відправляти за місто, де вони проводять роботи з укріплення оборони, розповіли у підпіллі.

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В тимчасово захопленому Маріуполі на Донеччині окупанти активізувалися. Вони готуються до оборони міста та посилюють оборонні укріплення за населеним пунктом. Про це в своєму телеграм-каналі повідомили учасники підпільного руху "Атеш".

За їхніми словами, російські підрозділи вивозять за місто облаштовувати оборонні укріплення на північний захід від Маріуполя.

"Агенти "Атеш" фіксують перекидання "зубів дракона" по місту. Окупанти так сильно "впевнені" в тому, що контрнаступ України провалився, що похапцем будують нові оборонні споруди. Але вони їм не допоможуть — оборону окупантів буде прорвано", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти готують "подушку" для будівництва залізничної колії на місці автомобільного шляху між Новоазовськом та Маріуполем. Вони будують ділянку завдовшки 50 км, яка має врізатися безпосередньо в наявну гілку Маріуполь-Волноваха і далі йтиме до Мелітополя та окупованого Криму.

Раніше повідомлялося, що Росія перекинула додаткові військові сили та техніку до тимчасово окупованого Маріуполя та прилеглих до нього районів.