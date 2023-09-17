Воював за Іловайськ і Гостомель: ліквідовано командира 31-ї ДШБр ЗС РФ Кондрашкіна (фото)

Полковник Андрій "Дунай" Кондрашкін брав участь у кількох військових конфліктах, серед яких — обидві Чеченські війни й вторгнення в Україну.

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Командир 31-ї Ульяновської ДШБр ЗС РФ полковник Андрій Кондрашкін помер. Про це написав так званий "заступник начальника Росгвардії по ДНР" Олександр Ходаковський у своєму Telegram-каналі в неділю, 17 вересня.

"Поки ми воювали рука об руку, ми потоваришували з Андрієм, і сьогодні нас дуже глибоко поранила звістка про його загибель. Ми приносимо свої співчуття його рідним і близьким, його бойовим товаришам", — написав Ходаковський.

За словами колаборанта, Кондрашкін разом із бійцями десантно-штурмової бригади виконував бойові завдання в захопленому Маріуполі Донецької області. Серед десантників був відомий за позивним "Дунай".

"Упевнений, що крила його десантної душі швидко доправлять його до Престолу Божого, де він посидить і зачекає на нас — нам іще треба трохи попрацювати", — завершив некролог Ходаковський.

Так званий "заступник начальника Росгвардії по ДНР" Олександр Ходаковський повідомив про смерть полковника ЗС РФ Андрія Кондрашкіна

До слова, колаборант не згадав, коли саме помер Кондрашкін і що стало причиною його смерті.

Зі свого боку блогер Денис Казанський відреагував на смерть окупанта і написав про те, що Кондрашкін брав участь у боях під Іловайськом Донецької області у 2014 році й штурмував Гостомель у Київській області у 2022-му.

Блогер Денис Казанський відреагував на смерть окупанта

Що відомо про полковника ЗС РФ Андрія Кондрашкіна

У 2020 році профільні росЗМІ писали про Кондрашкіна як про командира з'єднання 56-ї гвардійської окремої ордена Вітчизняної війни першого ступеня Донської козачої десантно-штурмової бригади. А 2018 року журналісти брали в нього інтерв'ю, коли Кондрашкін командував 108-м десантно-штурмовим полком ЗС РФ. З того матеріалу стало відомо, що Кондрашкін народився в Первомайському в родині місцевого фермера. За словами самого чоловіка, він мріяв про кар'єру військового ще в шкільні роки. У 1996 році вступив до Рязанського десантного училища. Закінчивши училище, ніс службу в Тулі, Рязані, Іваново, одночасно навчався в академії ім. М. Фрунзе в Москві. М. Фрунзе в Москві. А 2015 року був призначений командиром 108-го десантно-штурмового полку в місті Новоросійську. Кондрашкін був одружений і разом із дружиною Діаною виховував дочок Дашу та Марію.

Станом на 2018 рік Кондрашкін брав участь щонайменше в п'яти збройних конфліктах, два з яких — це Перша і Друга Чеченські війни.

Нагадаємо, кількома днями раніше ЗСУ ліквідували вже другого командира елітного полку ВДВ РФ. На момент смерті ліквідованому російському офіцеру Василю Попову було 38 років. Його підрозділ проводив контратаки проти ЗСУ на кордоні Запорізької та Донецької областей України.

А 23 серпня в Росії впав літак, у якому перебував Євген Пригожин — засновник ПВК "Вагнер", який особисто брав участь у захопленні Бахмута. Пригожин загинув на місці, як і його помічник Дмитро Уткін.