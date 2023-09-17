Воевал за Иловайск и Гостомель: ликвидирован командир 31-й ДШБр ВС РФ Кондрашкин (фото)

Полковник Андрей "Дунай" Кондрашкин принимал участие в нескольких военных конфликтах, среди которых — обе Чеченские войны и вторжение в Украину.

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Командир 31-й Ульяновской ДШБр ВС РФ полковник Андрей Кондрашкин умер. Об этом написал так называемый "заместитель начальника Росгвардии по ДНР" Александр Ходаковский в своем Telegram-канале в воскресенье, 17 сентября.

"Пока мы воевали рука об руку, мы подружились с Андреем, и сегодня нас очень глубоко ранило известие о его гибели. Мы приносим свои соболезнования его родным и близким, его боевым товарищам", — написал Ходаковский.

По словам коллаборанта, Кондрашкин вместе с бойцами десантно-штурмовой бригады выполнял боевые задачи в захваченном Мариуполе Донецкой области. Среди десантников был известен по позывному "Дунай".

"Уверен, что крылья его десантной души быстро доставят его к Престолу Божию, где он посидит и подождет нас — нам еще нужно немного поработать", — завершил некролог Ходаковский.

Так называемый "заместитель начальника Росгвардии по ДНР" Александр Ходаковский сообщил о смерти полковника ВС РФ Андрея Кондрашкина

К слову, коллаборант не упомянул, когда именно умер Кондрашкин и что стало причиной его смерти.

В свою очередь блогер Денис Казанский отреагировал на смерть оккупанта и написал о том, что Кондрашкин участвовал в боях под Иловайском Донецкой области в 2014 году и штурмовал Гостомель в Киевской области в 2022-м.

Блогер Денис Казанский отреагировал на смерть оккупанта

Что известно об полковнике ВС РФ Андрее Кондрашкине

В 2020 году профильные росСМИ писали о Кондрашкине как о командире соединения 56-й гвардейской отдельной ордена Отечественной войны первой степени Донской казачьей десантно-штурмовой бригады. А в 2018 году журналисты брали у него интервью когда Кондрашкин командовал 108-м десантно-штурмовым полком ВС РФ. Из того материала стало известно, что Кондрашкин родился в Первомайском в семье местного фермера. По словам самого мужчины, он мечтал о карьере военного еще в школьные годы. В 1996 году поступил в Рязанское десантное училище. Окончив училище, нес службу в Туле, Рязани, Иваново, одновременно учился в академии им. М. Фрунзе в Москве. А в 2015 году был назначен командиром 108-го десантно-штурмового полка в городе Новороссийске. Кондрашкин был женат и вместе с супругой Дианой воспитывал дочерей Дашу и Марию.

По состоянию на 2018 год Кондрашкин принимал участие как минимум в пяти вооруженных конфликтах, два из которых — это Первая и Вторая Чеченские войны.

Напомним, несколькими днями ранее ВСУ ликвидировали уже второго командира элитного полка ВДВ РФ. На момент смерти ликвидированному российскому офицеру Василию Попову было 38 лет. Его подразделение проводило контратаки против ВСУ на границе Запорожской и Донецкой областей Украины.

А 23 августа в России упал самолет, в котором находился Евгений Пригожин — основатель ЧВК "Вагнер", лично принимавший участие в захвате Бахмута. Пригожин погиб на месте, как и его помощник Дмитрий Уткин.