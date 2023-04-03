Масштабное ДТП под Киевом: столкнулись 9 автомобилей и автобус, есть пострадавшие (фото, видео)

Инцидент, по информации полиции, произошел вблизи села Капитоновка. Из-за масштабного столкновения транспортных средств движение на Житомирской трассе затруднено.

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В Киевской области на Житомирской трассе произошло масштабное ДТП. Столкнулись автобус и несколько легковушек. Об этом сообщил начальник главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

"Масштабное ДТП на Житомирской трассе. Произошло столкновение автобуса и еще 9 легковушек. Уже есть 3 пострадавших. Движение на этой трассе затруднено. Сейчас мы выясняем обстоятельства аварии. Призываю всех быть осторожными и внимательными на дороге", — написал Небитов.

Он отметил, что в результате ДТП повреждено 10 транспортных средств.

Транспортное происшествие произошло около 7:30 сегодня, 3 апреля, в направлении Киева. Водители, которые ехали в средней полосе и в левой, остановились для предпочтения. В это время водитель автобуса "Setra" вовремя не отреагировал на смену дорожной обстановки и въехал в ехавшие впереди автомобили.

В Киевской области патрульные полицейские за неделю поймали за рулем более 170 нетрезвых водителей. В основном те "летали" по городу в "комендантский час", или же создавали ДТП.

В Венгрии из-за пылевой бури произошло массовое ДТП — столкнулись 5 грузовиков и 36 легковушек. После удара вспыхнул пожар. Огонь охватил 19 автомобилей.