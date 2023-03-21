Влітають у паркани і їздять у комендантську годину: ДПС Києва про нетверезих водіїв на дорогах

Найчастіше водії-порушники у Києві створюють ДТП, або їздять містом у заборонений час, повідомляють у патрульній поліції Києва.

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Столичні патрульні продовжують виявляти й притягувати до відповідальності водіїв, які сідають за кермо напідпитку. Лише за минулий тиждень правоохоронці спіймали у Києві 173 нетверезих керманичів. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва.

Так, наприклад, один із таких випадків стався на вулиці Попова. Там нетверезий 20-річний водій влетів у паркан.

"Охоронці порядку отримали повідомлення про ДТП. Поліцейські, які прибули на виклик, помітили у 20-річного чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Останній погодився пройти огляд за допомогою приладу Драгер. Результат — 1,13 проміле", — розповідають патрульні.

Не рідко нетверезі водії забувають, що в Києві запроваджена комендантська година і продовжують колесити містом.

"На вулиці Великій Васильківській патрульні зупинили порушницю комендантської години на автомобілі Land Rover. 33-річна громадянка також перебувала з ознаками алкогольного сп’яніння. Цього разу прилад показав 0,37 проміле", — йдеться у повідомленні.

В усіх випадках охоронці порядку склали протоколи за ст. 130 КУпАП.

Раніше київські новини повідомляли, що Рада оборони Києва дозволила реалізацію алкогольних напоїв магазинам у період із 11:00 до 21:00. Відповідне рішення вступає у дію з 27 березня. Столична влада сподівається, що це допоможе додатковим надходженням до державного та місцевого бюджетів.

Раніше повідомлялося, що в Австралії оштрафували 41-річну жінку за те, що вона кермувала "половиною" автомобіля. Офіцери поліції збентежилися тим, що авто не мало ані лобового, ані заднього скла, а також на ньому повністю були відсутні панелі, які повинні були закривати двигун.