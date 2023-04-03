Масштабна ДТП під Києвом: зіткнулися 9 автівок і автобус, є постраждалі (фото, відео)

Інцидент, за інформацією поліції, стався поблизу села Капітонівка. Через масштабне зіткнення транспортних засобів рух на Житомирській трасі ускладнено.

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На Київщині на Житомирській трасі сталася масштабна ДТП. Зіткнулися автобус та кілька легковиків. Про це повідомив начальник головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

"Масштабна ДТП на Житомирській трасі. Сталося зіткнення автобуса і ще 9 легковиків. Вже є 3 потерпілих. Рух на цій трасі ускладнено. Зараз ми з’ясовуємо обставини аварії. Закликаю усіх бути обережними та уважними на дорозі", — написав Нєбитов.

Він зазначив, що внаслідок ДТП пошкоджено 10 транспортних засобів.

Транспортна пригода сталася близько 7:30 сьогодні, 3 квітня в напрямку Києва. Водії, які їхали в середній смузі та у лівій, зупинилися для надання переваги. В цей час водій автобуса "Setra" вчасно не відреагував на зміну дорожньої обстановки і в'їхав у автівки, які їхали попереду.

На Київщині патрульні поліцейські за тиждень спіймали за кермом понад 170 нетверезих водіїв. Здебільшого ті "літали" містом в "комендантську годину", або ж створювали ДТП.

В Угорщині через пилову бурю сталася масова ДТП — зіткнулися 5 вантажівок і 36 легковиків. Після удару спалахнула пожежа. Вогонь охопив 19 автомобілів.