Під Одесою перекинувся пікап з військовими: є постраждалі, — ЗМІ

Автомобіль вилетів з проїжджої частини на узбіччя та перекинувся. Як стверджують журналісти, ДТП за участю військових могло статися з вини водія, який нібито заснув за кермом.

Related video

На Одещині сталася автокатастрофа за участю українських військових. Троє пасажирів пікапа отримали поранення та численні травми. Про це 26 квітня повідомляє місцеве видання "Думська".

За інформацією видання, військовий автомобіль FORD Ranger, в якому знаходився військовослужбовець водій та троє його товаришів по службі, вилетів з дороги на узбіччя і перекинувся в селі Ставрове на Одещині.

Журналісти дізналися, що аварія могла статися через те, що водій — 33-річний військовослужбовець 21-ї окремої механізованої бригади ЗСУ — міг заснути за кермом через втому.

Внаслідок ДТП до районної лікарні Подільська направили трьох осіб:

46-річного командира взводу з переломом правого стегна, лівої плечової кістки та численними переломами ребер;

42-річного командира відділення з переломом шийки правого плеча;

22-річного солдата з переломом грудного хребця та уламковим переломом лівої лопатки.

Видання передає, що за фактом дорожньо-транспортної пригоди, що сталася, розпочато кримінальне провадження за 286-ю статтею (порушення правил дорожнього руху).

На момент публікації матеріалу пресслужба Головного управління Нацполіції на Одещині офіційно не коментувала інформацію про ДТП за участю військових.

Нагадаємо, 25 квітня, український гурт "Антитіла" потрапив у ДТП під час концертного туру в Парижі. Під час руху концертного автобуса європейським автобаном відпало одне з коліс.

Днями в Києві сталася масштабна ДТП за участю 8 машин. Автомобілі зазнали незначних пошкоджень кузова. На щастя, ніхто не отримав серйозних травм.