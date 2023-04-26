Под Одессой перевернулся пикап с военными: есть пострадавшие, — СМИ

Автомобиль вылетел с проезжей части на обочину и перевернулся. Как утверждают журналисты, ДТП с участием военных могло произойти по вине водителя, который якобы уснул за рулем.

Related video

В Одесской области произошла автокатастрофа с участием украинских военных. Трое пассажиров пикапа получили ранения и многочисленные травмы. Об этом 26 апреля сообщает местное издание "Думская".

По информации издания, военный автомобиль FORD Ranger, в котором находился военнослужащий водитель и трое его сослуживцев, вылетел с дороги на обочину и перевернулся в селе Ставрово в Одесской области.

Журналисты узнали, что авария могла произойти из-за того, что водитель — 33-летний военнослужащий 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ — мог уснуть за рулем из-за усталости.

В результате последствий ДТП в районную больницу Подольска направили троих человек:

46-летнего командира взвода с переломом правого бедра, левой плечевой кости и многочисленными переломами ребер;

42-летнего командира отделения с переломом шейки правого плеча;

22-летнего солдата с переломом грудного позвонка и осколочным переломом левой лопатки.

Издание передает, что по факту произошедшего дорожно-транспортного происшествия начато уголовное производство по 286-й статье (нарушение ПДД).

На момент публикации материала пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области официально не комментировало информацию о ДТП с участием военных.

Напомним, 25 апреля, украинская группа "Антитела" попала в ДТП во время концертного тура в Париже. Во время движения концертного автобуса по европейскому автобану отпало одно из колес.

На днях в Киеве произошло масштабное ДТП с участием 8 машин. Автомобили получили незначительные повреждения кузова. К счастью, никто не получил серьезные травмы.