В Украине увеличилось количество ДТП с пострадавшими: названы лидеры среди регионов

За первый квартал 2023 года в Украине произошло 4 538 ДТП с пострадавшими. В таких инцидентах пострадал 571 ребенок.

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В Украине за последнее время сильно увеличилось количество ДТП с пострадавшими и погибшими. Об этом рассказали на сайте Опендатабот.

С начала 2023 года количество ДТП с пострадавшими приблизилось к показателям до полномасштабного вторжения России в Украину. За первый квартал произошло 4538 таких инцидентов.

В каких регионах чаще всего происходят ДТП с пострадавшими

"Лидером" среди областей по количеству ДТП за первые три месяца года стала Днепропетровская область. Там зафиксировано 418 аварий, что составляет 9% от общего количества.

На втором месте расположился город Киев. Там за первый квартал 2023 года произошло 400 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Львовская область заняла третье место в антирейтинге. За первые три месяца года в регионе зафиксировали 373 аварии.

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Всего в Украине за 3 месяца 2023 года в ДТП травмировался 571 ребенок. Еще 26 детей погибли в авариях.

Ранее Фокус сообщал, что в Печерском районе Киева произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей.

Также мы писали, что в Одесской области произошла автокатастрофа с участием украинских военных.