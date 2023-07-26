В Україні збільшилася кількість порушень ПДР пішоходами: статистика за регіонами

За першу половину 2023 року зросла кількість ДТП з потерпілими, які сталися з вини пішоходів. Експерти розповіли, у яких регіонах пішоходи найчастіше порушують ПДР.

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В Україні збільшилася кількість ДТП, у яких винуватцями стали пішоходи. Із січня по травень 2023 року було оформлено 71,3 тисячі таких протоколів. Про це повідомили на сайті Опендатабот.

У 2022 році на пішоходів у середньому складали по 7,2 тисячі протоколів за порушення ПДР. У 2023 році цей показник збільшився до 14,3 тисячі.

У яких регіонах пішоходи найчастіше порушують ПДР?

У Харківській області пішоходи порушили ПДР 13,7 тисячі разів у 2023 році Фото: Закон і бізнес

Із січня до травня цього року в Харківській області на пішоходів склали 13,7 тисячі протоколів за порушення правил дорожнього руху. На другому місці розташувалася Львівська область з 10,4 тисячі адмінпротоколів.

Третє місце посіли пішоходи з Чернігівської області. Вони порушили ПДР 5,1 тисячі разів.

Топ 10 областей за порушеннями ПДР серед пішоходів:

Харківська область — 13,7 тисячі порушень. Львівська область — 10,4 тисячі порушень. Чернігівська область — 5,1 тисячі порушень. Дніпропетровська область — 4,9 тисячі порушень. Житомирська область — 4,4 тисячі порушень. Волинська область — 4,3 тисячі порушень. Рівненська область — 3,29 тисячі порушень. Одеська область — 3,28 тисячі порушень. Запорізька область — 2,5 тисячі порушень. Хмельницька область — 2,4 тисячі порушень.

Окреме покарання передбачено для пішоходів і велосипедистів за порушення ПДР у стані алкогольного сп'яніння. За першу половину 2023 року було оформлено 1,7 тисячі таких протоколів.

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За 5 місяців цього року зросла і кількість ДТП з потерпілими, які сталися з вини пішоходів. Найбільше таких аварій сталося у Львівській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Раніше Фокус розповів, що експерти проаналізували дані про ДТП із потерпілими в Україні у 2023 році й назвали найпоширеніші причини аварій.