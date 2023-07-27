В Одеській області перекинула фура з зерном, водія госпіталізовано у тяжкому стані (фото)

Аварія сталася через те, що водій не впорався з керуванням, наразі його у важкому стані доставили у лікарню.

Related video

У Нацполіції Одеської області повідомили, що пообідді 27 липня на автодорозі Одеса — Рені поблизу міста Татарбунари сталася ДТП, про постраждалих окрім водія не повідомляється.

"На місці працюють співробітники відділу поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції. Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП та забезпечують безпеку дорожнього руху. Він не ускладнений", — розповів начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Віктор Дудка.

За його словами наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.

Попередньо правоохоронці встановили, що 55-річний житель Чернігівщини рухався зі сторони Одеси у бік Ізмаїла на вантажівці "DAF", завантаженій зерном, не впорався з керуванням і допустив перекидання автомобіля.

Водія ушпиталили з тяжкими травмами.

Нагадаємо, що 27 липня у Бучанському районі Київської області трапилася ДТП, унаслідок якої вантажівка "DAF" врізалася в блокпост.

До слова, 26 липня повідомлялося, що в Україні збільшилася кількість ДТП, у яких винуватцями стали пішоходи. Із січня по травень 2023 року було оформлено 71,3 тисячі таких протоколів.