ДТП на трасі Одеса-Київ: дорога заблокована тоннами буряків із фури, що перекинулася (фото, відео)

Шина, що лопнула, стала причиною аварії за участю трьох автомобілів. Рух трасою було тимчасово перекрито.

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Фура з вантажем буряка перекинулася в районі Умані на 202 кілометрі траси Одеса-Київ у п'ятницю, 29 вересня, близько полудня. Унаслідок зіткнення з відбійником фура перекинулася і повністю перекрила проїзд у бік Києва. Тонни коренеплодів, які перевозила вантажівка, висипалися на протилежний бік траси, що сильно ускладнило проїзд транспорту в бік Одеси. Про ДТП повідомляє патрульна поліція Одеської області.

Повідомлення патрульної поліції Одеської області Фото: Скриншот

У зв'язку з ДТП поліція тимчасово перекрила дорожній рух у напрямку столиці. Патрульні забезпечують рух автомобілів у реверсному режимі та спрямовують в об'їзд путівцями.

ДТП на трасі Одеса-Київ Фото: Патрульная полиция

Патрульна поліція Черкаської області повідомила, що отримала виклик про ДТП за участю трьох автомобілів. Під час опитування свідків та після огляду місця події патрульні встановили, що під час руху на вантажному автомобілі Scania лопнула шина і водій скоїв наїзд на відбійник. Від удару автомобіль виїхав на зустрічну смугу руху і перекинувся, зіткнувшись з автомобілями Ford Transit і Ford Focus.

ДТП на трасі Одеса-Київ ДТП на трасі Одеса-Київ

На місце ДТП було викликано спецтехніку, для усунення наслідків. Усі учасники ДТП відмовилися від госпіталізації.

ДТП на трасі Одеса-Київ

На водія фури патрульні склали протокол за ст. 124 "Порушення ПДР, що спричинило ДТП".

ДТП на трасі Одеса-Київ

Автомобільний рух на автодорозі М-05 Київ — Одеса відновили через три години після аварії.

Нагадаємо, у США 10-річна дитина пробралася на будівництво і викрала гусеничний навантажувач. Він протаранив кілька автомобілів і збив дорожній знак.

Раніше Фокус писав про ДТП, внаслідок якої на дорогу висипався незвичайний вантаж.