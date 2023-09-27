Як у GTA: озброєна 10-річна дитина викрала навантажувач і протаранила автомобілі (відео)

У США 10-річний хлопець пробрався на будівництво і викрав гусеничний навантажувач. Він протаранив кілька автомобілів і збив дорожній знак.

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Курйозний інцидент стався на околиці американського міста Піттсбург. Дитина влаштувала ДТП на викраденому навантажувачі. Про це йдеться в сюжеті телеканалу CBS.

ДТП сталася в досить тихому районі Маунт Лебанон. Місцеві жителі були здивовані, коли побачили гусеничний навантажувач Bobcat, що таранить численні припарковані автомобілі і збиває дорожній знак.

Поліція, яка прибула за викликом, зупинила навантажувач і виявила, що за його кермом була 10-річна дитина. Хлопчик одягнув будівельну каску і мав при собі пневматичний пістолет. Виглядало так, ніби він переграв у GTA.

З'ясувалося, що хлопець пробрався на будівництво і викрав там навантажувач Bobcat. Спочатку він їздив будівельним майданчиком, але потім вирішив виїхати на дорогу.

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Батьки юного викрадача були розлючені, коли дізналися про те, що трапилося. Тепер їм доведеться компенсувати завдані збитки. На щастя, у ДТП ніхто не постраждав, але безліч авто пошкоджено, а одну машину відправлено на утилізацію.

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