Зірковий футболіст розбив ексклюзивний тюнінгований Rolls-Royce за $860 000 (відео)

Rolls-Royce Wraith Маркуса Решфорда тюнінгували в ательє Mansory. Потужність купе збільшили до 740 сил, а його салон оздобили дорогою шкірою.

Related video

У Великій Британії розбили в ДТП розкішний Rolls-Royce Wraith у тюнінгу Mansory. За кермом дорогого купе був нападник футбольного клубу "Манчестер Юнайтед" і збірної Англії Маркус Решфорд. Про це пише видання The Sun.

У авто пошкоджено ліву частину Фото: The Sun

Аварія сталася на трасі Керрінгтон Спур на околиці Манчестера. Маркус Решфорд на своєму Rolls-Royce Wraith Black Badge повертався додому після суботнього матчу між "Манчестер Юнайтед" і "Бернлі".

На дорозі виявилося безліч уламків Rolls-Royce Фото: The Sun

На звивистій ділянці дороги Rolls-Royce Wraith занесло, він врізався в інше авто та зніс стовп. Футболіст не постраждав і відбувся легким переляком — про це він пізніше сам повідомив. У його дорогого авто серйозно пошкоджено заднє ліве крило, а трасу засипало уламками машини.

Важливо

Шик і авангард: представлений найрозкішніший Rolls-Royce Phantom (фото)

Rolls-Royce Wraith Mansory обійшовся Маркусу Решфорду приблизно в 700 000 фунтів стерлінгів ($860 000). Під час доопрацювання авто отримало карбоновий обвіс і 22-дюймові диски, а його салон оздобили дорогою блакитною шкірою.

Тюнінг Rolls-Royce Wraith Black Badge від Mansory також підняв потужність 6,6-літрового V12 твін-турбо з 632 до 740 к. с., а крутильний момент — з 800 до 1000 Нм. Велике купе здатне розігнатися до 100 км/год за 4,4 с і розвинути 300 км/год.

Раніше Фокус розповідав, що ексклюзивний суперкар Bugatti за $3,8 мільйона зіткнувся з маршруткою.

Також ми писали, що новий Chevrolet Corvette розбили просто в автосалоні.