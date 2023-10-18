У Києві адвокат збив дитину та зник із місця ДТП: подробиці (відео)

За словами правоохоронців, водій побачив, що збив людину, проте вирішив залишити місце події, кинувши дитину на асфальті.

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У Києві співробітники правоохоронних органів затримали чоловіка, який збив дитину та втік із місця події. Про це повідомляє пресслужба Поліції Києва у Facebook 18 жовтня.

ДТП сталася на вулиці Вернадського. Водій Lexus наїхав на 12-річного хлопчика. Дитину доправили в лікарню з численними травмами. Як зазначають у поліції, винуватець ДТП призупинив машину та побачив, що збив людину. Водночас він усе одно вирішив втекти, кинувши потерпілого на дорозі.

Покинувши місце події, водій заїхав у гаражний кооператив, де зняв із авто дорожній номерний знак і пересів в автомобіль Mercedes, щоб збити правоохоронців зі сліду. Попри це поліція затримала його вже через кілька годин. Обидва автомобілі було вилучено.

Винуватець ДТП спробував утекти, пересівши в інший автомобіль

Водій виявився 39-річним уродженцем Івано-Франківської області. Портал Obozrevatel із посиланням на свої джерела повідомив, що чоловік працює адвокатом.

Щодо затриманого відкрили два кримінальні провадження (ч. 1 ст. 286 і ч. 1 ст. 135). Санкція найтяжчої статті передбачає до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, 15 жовтня близько 09:15 на автодорозі "Трускавець-Львів" біля Трускавця Львівської області автомобіль Toyota Land Cruiser виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з легковиком Volkswagen Caddy.

Раніше, 29 вересня, на 202 кілометрі траси Одеса-Київ перекинулася фура з овочами. Унаслідок зіткнення з відбійником фура перекинулася та повністю перекрила проїзд у бік Києва.