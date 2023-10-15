Виїхав на зустрічку: на Львівщині зіткнулися два легковики, є загиблі (фото)

В результаті аварії загинуло троє людей, ще четверо — отримали поранення. Винуватця аварії — 43-річного киянина — затримали правоохоронці.

Related video

У неділю 15 жовтня близько 09:15 на автодорозі "Трускавець-Львів" біля Трускавця Львівської області автомобіль Toyota Land Cruiser виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з легковиком Volkswagen Caddy. Про це повідомили в пресслужбі поліції Львівської області у Facebook.

"Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі Toyota Land Cruiser під керуванням 43-річного жителя Києва та Volkswagen Caddy, за кермом якого перебував мешканець міста Рава-Руська віком 56 років", — йшлося в повідомленні.

У поліції зазначили, що водій та двоє пасажирів Volkswagen померли на місці від отриманих травм, тоді як ще троє пасажирів легковика та пасажирка Toyota отримали тілесні ушкодження.

Важливо

Перекинувся після зіткнення: у Румунії в ДТП потрапив автобус з 82 українцями (відео)

Водія Toyota затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення воді на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати авто на строк до трьох років.

Наголосили, що досудове розслідування триває, невдовзі суд обере водію запобіжний захід.

У пресслужбі ДСНС повідомили, двох травмованих пасажирів Volkswagen рятувальники вивільняли за допомогою спецобладнання та транспортували їх до карети швидкої допомоги.

Нагадаємо, 14 жовтня на Закарпатті поліція затримала водія BMW, який вчинив смертельну ДТП. Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, він перевищив безпечну швидкість, не впорався з керуванням та з'їхав на узбіччя, де йшла 6-річна дівчинка. В результаті аварії вона загинула.

24 вересня у Миколаївській області зіткнулися легковик BMW 330D, позашляховик Ford Ranger і вантажівка Mercedes Benz Sprinter 519 CDI. В результаті ДТП загинуло двоє людей — 21-річний водій та 19-річна пасажирка BMW.