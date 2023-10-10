Перекинувся після зіткнення: у Румунії в ДТП потрапив автобус з 82 українцями (відео)

На місце події оперативно прибули екстрені служби. Введено у дію "червоний план втручання". Він призначений для особливо серйозних подій із значною кількістю постраждалих.

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У Румунії сталася ДТП за участі пасажирського автобуса. В ньому перебували 82 пасажири — всі вони громадяни України. Про це пише румунське видання Mediafax.

Дорожньо-транспортна сталася в районі румунського міста Хиршова (повіт Констанца). Після зіткнення автобус перекинувся.

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Місцева влада ввела в дію "червоний план втручання". Він призначений для особливо серйозних подій. На місце НП прибули пожежники, рятувальники та лікарі.

Відомо про постраждалих — їм надали допомогу на місці і відправили до лікарні.

У мережі повідомляють, що за попередньою інформацією, у автобуса лопнула шина, і через це він перекинувся. Загалом до лікарні доправлено 7 осіб, зокрема, 2 дітей 12 та 13 років.

Нагадаємо, що в Італії сталася масштабна автокатастрофа за участі туристичного автобуса. Серед 21 загиблого виявилося дев'ять українців. Серед них три подруги зі Слов'янська, які приїхали на відпочинок.

Раніше повідомлялося, що у Миколаївській області сталася масштабна ДТП за участі трьох автомобілів. Унаслідок зіткнення загинули двоє людей.