Викрали та побили громадян Молдови: у Польщі поліція могла затримати 4-х українців (фото)

За даними слідства, вік підозрюваних від 21 до 41 року. Вони нібито намагалися за допомогою погроз змусити працювати на себе громадян іншої країни.

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На території Польщі четверо громадян України могли викрасти та побити чоловіків із Молдови, які відмовлялися працювати. Про це повідомила пресслужба поліції Гданська 20 листопада.

Зазначається, що подія сталася ще минулого четверга. Співробітники місцевої поліцейської дільниці о 17:00 отримали повідомлення про те, що двоє громадян Молдови з іншими кількома чоловіками приїхали на автомобілі до району порту, де їх хотіли побити.

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Їх намагалися змусити змінити зміст заяви про звільнення та хотіли позбавити волі, повідомляють правоохоронці.

Співробітники поліції одразу ж зайнялися цією справою і в районі міста Седльце затримали чотирьох чоловіків віком від 21 до 41 року. Вони виявилися нібито громадянами України.

У них був транспортний засіб, у якому й перевозили потерпілих, а також бейсбольна бита. Слідство все це вилучило.

У Польщі могли затримати громадян України за погрози чоловікам із Молдови Фото: Поліція Польщі У Польщі могли затримати громадян України за погрози чоловікам із Молдови Фото: Поліція Польщі У Польщі могли затримати громадян України за погрози чоловікам із Молдови Фото: Поліція Польщі

"Чоловіки були взяті під варту і згодом доставлені до прокурора, який пред'явив їм обвинувачення. 41-річний чоловік, який виявився роботодавцем заявника, вислухав звинувачення в тому, що він позбавив потерпілих свободи, побив їх із метою змусити змінити зміст заяви про звільнення та заподіяв одному з них тілесні ушкодження середньої тяжкості", — йдеться в повідомленні.

28-річного громадянина України, як стверджується, звинуватили в примусі до певної поведінки та позбавленні волі, а 39-річного та 21-річного чоловіків звинуватили лише в позбавленні волі потерпілих.

Суд обрав запобіжний захід для підозрюваних у вигляді нагляду з боку поліції, заборони на виїзд із країни, а також заборони на контакти між ними та потерпілими.

За польськими законами, за такі злочини підозрювані можуть бути позбавлені волі на строк від 3 місяців до 5 років.

Нагадаємо, 23 листопада повідомлялося, що в Польщі шеф-кухар з України вбив дружину і дочок. 18 листопада Сергій Трончук вирушив до торгового центру, де підійшов до охоронця і повідомив, що вбив свою сім'ю. Зараз йому загрожує довічне ув'язнення.