Жив із тілами жертв: у Польщі шеф-кухар з України вбив дружину і доньок (фото)

18 листопада Сергій Трончук вирушив до торгового центру, де підійшов до охоронця та повідомив, що вбив свою сімʼю. Наразі йому загрожує довічне увʼязнення.

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У Польщі 42-річний українець вбив свою 29-річну дружину та їхніх двох маленьких доньок. Живим залишився лише 11-річний син жінки від першого шлюбу. Протягом чотирьох днів вбивця тримав тіла загиблих у будинку, а лише потім здався поліції. Про це повідомляє OBOZ.UA.

За інформацією видання, Юлія Трончук родом із Вінницької області із села Сигнал. Вона єдина донька у батьків. У селі розповідають, що родина загиблої жінки благополучна, батьки працюють. Мати Юлії Людмила та її чоловік Василь дуже любили свою дочку, допомагали з онуками. Окрім того, у Юлії є син Даня від попереднього шлюбу.

Юлія Трончук

Був барменом та вів дискотеки: що відомо про Сергія Трончука

У 2018 році жінка вийшла заміж вдруге за Сергія Трончука, який був на 13 років старший за неї. Однак, як наголошують у виданні, попри різницю у віці, їхні стосунки були добрими, і Юлія "здавалася щасливою".

Юлія та Сергій Трончук

Відомо, що новий чоловік жив та працював шеф-кухарем ресторану "Кристал" у місцевому відпочинковому комплексі у місті Козятин Вінницької області. Також Сергій Трончук працював у кафе "Хуторок" і "Сіті-парку".

"А в молодості Трончук орендував приміщення у Козятині, організовував там дискотеки, був барменом, готував коктейлі. Ці дискотеки були популярні серед місцевої молоді, Трончука багато хто знав у місті", — йдеться у повідомленні.

У 2018 році Сергій брав участь у проєкті "13 шефів" у Вінниці. Раніше, як додають у матеріалі, Трончук розповідав, що працювати на кухні мріяв із дитинства, постійно допомагав готувати бабусі.

Чоловік брав участь у проєкті "13 шефів" у Вінниці

Працював у престижних закладах Москви

Після закінчення школи він, разом із своєю родиною — мамою та вітчимом, поїхали до Москви, аби навчатися на кухаря. У віці 22 років він вже здобув посаду шеф-кухаря та працював у престижних закладах столиці Росії.

Вживав алкоголь та брав кредити на ігри

Невдовзі чоловік повернувся назад до Козятина. Там він одружився, від цього шлюбу він має двох дітей – хлопчика та дівчинку. Працював у місцевих закладах. Згодом розлучився і поїхав до Польщі уже з Юлією.

На початку своєї кар'єри в Польщі він також працював у ресторані, і справи, за інформацією видання, йшли досить добре. Сім'я жила у двоповерховому будинку неподалік від Познані. Але потім Сергій Трончук втратив роботу, почав вживати алкоголь, взявав кредити на азартні ігри, і опинився у фінансових труднощах.

Тоді Юлія вже народила двох доньок від Сергія – Машу й Дашу. Молодшій Маші було всього 1,5 року, Даші – 4,5.

Юлія та Сергій Трончук

Польським слідчим Трончук розповів, що в їхній родині часто виникали конфлікти через його вживання алкоголю та безробіття. Того вечора, 13 листопада, вони знову посварилися, і Юлія пішла спати нагору разом із своїми доньками.

Прожив чотири дні в будинку із тілами рідних

Вночі п'яний чоловік увійшов до кімнати та задушив свою дружину. У цей момент одна з дочок прокинулася, і він вирішив убити її, а також іншу доньку. У той час 11-річний Даня спав у іншій кімнаті і нічого не чув.

"Вранці Сергій заборонив хлопчику входити до кімнати мами, сказав, що вони захворіли, у них ковід. Тому спочатку кімнату потрібно обробити", — уточнюють у матеріалі.

Трончук прожив чотири дні в будинку із тілами рідних. 18 листопада він вирушив до торгового центру, де підійшов до охоронця та повідомив, що вбив своїх близьких. Після цього викликали поліцію, яка його затримала.

Вбивці загрожує довічне ув'язнення

У поліції чоловік пояснив, що не вбивав Даню, оскільки той не був його сином. Слідчі повідомляють, що під час допитів Трончук поводив себе спокійно. Лише коли його запитали, чи він шкодує про свої вчинки, чоловік розплакався.

Наразі його заарештували на три місяці, вбивці загрожує довічне ув'язнення. Мати загиблої Юлії разом із своєю сестрою вирушила до Польщі. Тепер їм потрібно вивезти старшого онука та вирішити питання з переправленням тіл доньки та онучок для похорону в Україні.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області 14-річний школяр під час гурткового заняття отримав поранення з пневматичної гвинтівки.

Раніше, 18 листопада, ЗМІ повідомляли, що в Польщі 16-річний підліток із гострим предметом напав на 12-річну дівчинку з України. Дитина отримала серйозні поранення. Кривдником українки виявився 16-річний хлопець, громадянин України, який проживає в Жешуві.