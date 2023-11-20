"Висловлювала претензії": у Польщі українець зізнався у вбивстві дружини та дітей

За словами польського прокурора, після вбивства своєї сім'ї чоловік кілька днів перебував в одному будинку з тілами вбитих. Потім він вирішив розповісти про злочин охороні одного з торгових центрів у Познані.

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У Польщі поліція затримала громадянина України, який зізнався у вбивстві дружини та дітей. Про це розповів речник Окружної прокуратури в Познані, прокурор Лукаш Вавжиняк у коментарі порталу "Укрінформ".

За словами затриманого, він позбавив життя членів своєї сім'ї в ніч із 13 на 14 листопада. Під час допиту він заявив, що спочатку задушив дружину, а пізніше, коли прокинулася одна з доньок, він вирішив убити й дітей.

"Дружина нібито висловлювала йому претензії, що він зловживає алкоголем, не працює і має борги, тому він вирішив її вбити", — сказав Вавжиняк.

Підозрюваний стверджує, що після вбивства кілька днів перебував в одному будинку з тілами дружини і дітей. Пізніше, 18 листопада, він вирішив зізнатися у скоєному, звернувшись до охорони одного з торгових центрів у Познані. Після цього чоловіка заарештували.

Прокурор зазначив, що українцю загрожує довічне ув'язнення. Його справа перебуває на контролі генконсульства України у Вроцлаві.

За даними журналістів, убивство сталося в місті Пущикове, що неподалік Познані. Сім'я, що складалася з 42-річного чоловіка, 29-річної жінки та двох дітей 1,5 і 4,5 років, проживала там з 2019 року. За даними польських органів, сім'я вважалася благополучною.

Нагадаємо, в ніч на 19 листопада в районі села Верешин у Польщі сталася аварія, внаслідок якої загинули українці. За даними окружного управління державної пожежної охорони, дві жінки загинули на місці ДТП. Постраждалу 6-річну дівчинку намагалися реанімувати, але врятувати життя дитини не вдалося.

Раніше, 18 листопада, ЗМІ повідомляли, що в Польщі 16-річний підліток із гострим предметом напав на 12-річну дівчинку з України. Дитина отримала серйозні поранення. Кривдником українки виявився 16-річний хлопець, громадянин України, який проживає в Жешуві.