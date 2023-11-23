На Прикарпатті застрелили 14-річного школяра під час заняття гуртку

Учень 9-класу отримав поранення в область грудної клітки з пневматичної гвинтівки під час проведення занять. Дитина померла до приїзду швидкої.

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В Івано-Франківській області 14-річний школяр під час гурткового заняття отримав поранення з пневматичної гвинтівки. Підліток невдовзі помер. Про це повідомили у поліції області.

Правоохоронці зазначають, що 22 листопада близько 15:30 на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що в приміщенні одного із ліцеїв Надвірнянського району загинув 14-річний школяр.

За інформацією поліції, на місце трагедії одразу виїхали керівництво ГУНП в Івано-Франківській області, слідчі Слідчого Управління та усі профільні служби.

Також правоохоронці опитали свідків події та педагогів.

Слідчим вдалося встановити, що учень 9-класу отримав поранення в область грудної клітки з пневматичної гвинтівки під час проведення занять у рамках гурткової роботи.

"Від отриманої травми підліток помер до приїзду швидкої допомоги", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановлюють всі обставини, вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події.

Нагадаємо, 14 листопада Нацполіція повідомила, що у Тернополі під час лікування зубів хлопчику, якому був рік і десять місяців, стало зле й невдовзі він помер.

Також 17 листопада пресслужба патрульної поліції Львівської області повідомила, що у Львові сталася дорожньо-транспортна пригода за участі пішохода і службового авто патрульної поліції. Внаслідок ДТП пішохід загинув.