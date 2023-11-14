У Тернополі дворічний хлопчик помер після лікування зубів у стоматолога

Маленького пацієнта не могли вивести з наркозу, а вже ввечері лікарі констатували смерть дитини.

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У Тернополі під час лікування зубів хлопчику, якому був рік і десять місяців, стало зле й невдовзі він помер. Подробиці повідомила пресслужба Нацполіції.

Дитину до держаної клініки привела мама, щоб вилікувати карієс. Медики зазначили, що через вік хлопчика таку процедуру потрібно робити лише під наркозом. Для цього вони надали відповідне направлення для здачі усіх аналізів.

У дитини почав падати тиск через півтори години після початку операції. Його відвезли до реанімаційного відділення. Маленького пацієнта не могли вивести з наркозу, а вже ввечері лікарі констатували смерть дитини.

Трагічний випадок, за інформацією видання Zaxid.net, відбувся в Тернопільській комунальній міській дитячій стоматологічній клініці, що розташована на вулиці Злуки. Слідчі конфіскували медикаменти та довідки про аналізи зі стоматологічного кабінету, де проводили процедуру. Тривають слідчі дії.

У медзакладі наразі інформації не коментували.

Нагадаємо, у липні 2021 року суд в Донецькій області виправдав стоматолога, на прийомі у якої померла дворічна дитина. Експертиза встановила, що причиною смерті хлопчика став металевий тампон, який перешкоджав доступу повітря в організм.

Судова інстанція винесла виправдувальний вирок. Судді заявили, що докази щодо дій лікаря були зібрані з "порушенням вимог Кримінально-процесуального кодексу". Прокуратура разом з батьками дитини вирішила подавати на це рішення апеляційну скаргу.