Суд в Донецькій області виправдав стоматолога, на прийомі у якої померла дворічна дитина
Експертиза встановила, що причиною смерті хлопчика став металевий тампон, який перешкоджав доступу повітря в організм.
Суд у Маріуполі виправдав 52-річну стоматолога-анастезіолога з Кальміуського району Донецької області, яку звинуватили в неналежному виконанні професійних обов'язків, внаслідок чого помер дворічний хлопчик. Про це під час брифінгу повідомив керівник Донецької обласної прокуратури Євген Білоусов, передає портал pr.ua.
Інцидент стався 22 липня 2017 року. Батьки привели сина на лікування зубів під седацією, проте хлопчикові під час процедури стало погано і він згодом помер.
Пізніше експертиза встановила, що дитину лікували під загальним наркозом. Експерти назвали причиною смерті асфіксію, заявивши, що металевий тампон завадив надходженню повітря в організм дитини.
Однак 19 липня Іллічівський райсуд Маріуполя виніс виправдувальний вирок у зв'язку з тим, що, на думку суддів, деякі докази щодо дій лікаря були зібрані з "порушенням вимог Кримінально-процесуального кодексу".
За словами Білоусова, прокуратура разом з батьками дитини збирається подавати на це рішення апеляційну скаргу.
Нагадаємо, в лютому розгорівся скандал через те, що стоматолог з Рівного душила і знущалася над дітьми, яких приводили до неї на прийом. Пізніше Офіс генпрокурора їй оголосив підозру. Втім, пізніше ЗМІ повідомляли, що жінка продовжує приймати дітей.