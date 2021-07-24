Суд в Донецькій області виправдав стоматолога, на прийомі у якої померла дворічна дитина

Експертиза встановила, що причиною смерті хлопчика став металевий тампон, який перешкоджав доступу повітря в організм.

Суд у Маріуполі виправдав 52-річну стоматолога-анастезіолога з Кальміуського району Донецької області, яку звинуватили в неналежному виконанні професійних обов'язків, внаслідок чого помер дворічний хлопчик. Про це під час брифінгу повідомив керівник Донецької обласної прокуратури Євген Білоусов, передає портал pr.ua.

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Інцидент стався 22 липня 2017 року. Батьки привели сина на лікування зубів під седацією, проте хлопчикові під час процедури стало погано і він згодом помер.

Пізніше експертиза встановила, що дитину лікували під загальним наркозом. Експерти назвали причиною смерті асфіксію, заявивши, що металевий тампон завадив надходженню повітря в організм дитини.

Однак 19 липня Іллічівський райсуд Маріуполя виніс виправдувальний вирок у зв'язку з тим, що, на думку суддів, деякі докази щодо дій лікаря були зібрані з "порушенням вимог Кримінально-процесуального кодексу".

За словами Білоусова, прокуратура разом з батьками дитини збирається подавати на це рішення апеляційну скаргу.

Нагадаємо, в лютому розгорівся скандал через те, що стоматолог з Рівного душила і знущалася над дітьми, яких приводили до неї на прийом. Пізніше Офіс генпрокурора їй оголосив підозру. Втім, пізніше ЗМІ повідомляли, що жінка продовжує приймати дітей.