Суд в Донецкой области оправдал стоматолога, на приеме у которой умер двухлетний ребенок
Экспертиза установила, что причиной смерти мальчика стал металлический тампон, помешавший доступу воздуха в организм.
Суд в Мариуполе оправдал 52-летнюю стоматолога-анастезиолога из Кальмиусского района Донецкой области, которую обвинили в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, вследствие чего умер двухлетний мальчик. Об этом во время брифинга сообщил руководитель Донецкой областной прокуратуры Евгений Белоусов, передает портал pr.ua.
Инцидент произошел 22 июля 2017 года. Родители привели сына на лечение зубов под седацией, однако мальчику во время процедуры стало плохо и он впоследствии умер.
Позже экспертиза установила, что ребенка лечили под общим наркозом. Эксперты назвали причиной смерти асфиксию, заявив, что металлический тампон помешал поступлению воздуха в организм ребенка.
Однако 19 июлю Илличевский райсуд Мариуполя вынес оправдательный приговор в связи с тем, что, по мнению судей, некоторые доказательства касательно действий врача были собраны с "нарушением требований Криминально-процессуального кодекса".
По словам Белоусова, прокуратура вместе с родителями ребенка собирается подавать на это решение апелляционную жалобу.
Напомним, в феврале разгорелся скандал из-за того, что стоматолог из Ровно душила и издевалась над детьми, которых приводили к ней на прием. Позже Офис генпрокурора ей объявил подозрение. Впрочем, позже СМИ сообщали, что женщина продолжает принимать детей.