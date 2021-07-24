Суд в Донецкой области оправдал стоматолога, на приеме у которой умер двухлетний ребенок

Экспертиза установила, что причиной смерти мальчика стал металлический тампон, помешавший доступу воздуха в организм.

Суд в Мариуполе оправдал 52-летнюю стоматолога-анастезиолога из Кальмиусского района Донецкой области, которую обвинили в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, вследствие чего умер двухлетний мальчик. Об этом во время брифинга сообщил руководитель Донецкой областной прокуратуры Евгений Белоусов, передает портал pr.ua.

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Инцидент произошел 22 июля 2017 года. Родители привели сына на лечение зубов под седацией, однако мальчику во время процедуры стало плохо и он впоследствии умер.

Позже экспертиза установила, что ребенка лечили под общим наркозом. Эксперты назвали причиной смерти асфиксию, заявив, что металлический тампон помешал поступлению воздуха в организм ребенка.

Однако 19 июлю Илличевский райсуд Мариуполя вынес оправдательный приговор в связи с тем, что, по мнению судей, некоторые доказательства касательно действий врача были собраны с "нарушением требований Криминально-процессуального кодекса".

По словам Белоусова, прокуратура вместе с родителями ребенка собирается подавать на это решение апелляционную жалобу.

Напомним, в феврале разгорелся скандал из-за того, что стоматолог из Ровно душила и издевалась над детьми, которых приводили к ней на прием. Позже Офис генпрокурора ей объявил подозрение. Впрочем, позже СМИ сообщали, что женщина продолжает принимать детей.