Стоматолог из Ровно, которую обвинили в издевательствах над детьми, стала подозреваемой

Женщину подозревают в нанесении легких телесных повреждений и побоев. Поскольку саму Инну Кравчук не нашли, сообщение о подозрении выдали ее отцу.

Местная прокуратура Ровно сообщила о подозрении стоматологу Инне Кравчук, которую родители разных детей обвиняют в издевательствах над малолетними пациентами. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Речь идет о подозрении по ч. 1 ст. 125 (нанесение легких телесных повреждений) и ч. 1 ст. 126 (побои и истязания) УК Украины.

По данным следствия, врач совершала насильственные действия над малолетними, причиняла им боль, вызывала их страх, эмоциональную неуверенность и психологические страдания. По состоянию на сейчас прокуратура установила трех потерпевших от действий стоматолога летом 2020 года.

"Кроме того, в феврале 2021 врач, действуя умышленно и осознавая свое физическое превосходство над малолетним ребенком, во время лечения зубов нанесла ребенку легкие телесные повреждения в виде ссадин на шее и синяков на плечах", – говорится в сообщении.

Где находится Инна Кравчук в настоящее время – неизвестно, поскольку ее на момент вручения подозрения не оказалось ни по месту работы, ни по месту проживания. Сообщение о подозрении передали ее близкому родственнику – отцу.

Напомним, скандал начался, когда ровненской Facebook-группе "Білі халати" Рівного" появилось сообщение от матери маленькой девочки, которой лечили два зуба и удаляли еще два в стоматологической клинике Only Kids. Женщина опубликовала снимки, на которых видно, что у ребенка распухла губа, появилось нагноение, из-за чего пришлось принимать антибиотики. По словам женщины, врач вины не признает и утверждает, что под воздействием анестезии девочка сама искусала себе губу. Однако хирург, к которому обратилась женщина, считает, что ребенка поранили на приеме.

Также в полицию обратилась 36-летняя жительница города Костополь, которая сообщила, что во время лечения зубов в стоматологической клинике врач нанесла телесные повреждения ее 5-летнему ребенку.

12 февраля стало известно, что полиция начала расследовать эту историю.