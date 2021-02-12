Скандал со стоматологом в Ровно: полиция начала расследование

Ранее в сети появились видеоролики, как стоматолог бьет детей во время приема.

После скандала со стоматологом одной из ровенских клиник, которая била детей, полиция начала расследование. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Одна из заявителей, 28-летняя жительница сообщила, что после визита к стоматологу она обнаружила у восьмилетней дочери гнойную рану губы.

"По факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским работником сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса Украины", — сообщили в полиции.

Также в полицию обратилась 36-летняя жительница города Костополь, которая сообщила, что во время лечения зубов в стоматологической клинике врач нанесла телесные повреждения ее 5-летнему ребенку.

"В рамках уголовных производств назначены судебно-медицинские экспертизы. Следственные действия продолжаются. Кроме того, выявлена ​​в ходе мониторинга сети Интернет информация, будет зарегистрирована и будет рассматриваться в ходе начатых досудебных расследований", — рассказали полицейские.

Напомним, скандал начался, когда ровненской Facebook-группе "Білі халати" Рівного" появилось сообщение от матери маленькой девочки, которой лечили два зуба и удаляли еще два в стоматологической клинике Only Kids. Женщина опубликовала снимки, на которых видно, что у ребенка распухла губа, появилось нагноение, из-за чего пришлось принимать антибиотики. По словам женщины, врач вины не признает и утверждает, что под воздействием анестезии девочка сама искусала себе губу. Однако хирург, к которому обратилась женщина, считает, что ребенка поранили на приеме.