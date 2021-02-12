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Скандал со стоматологом в Ровно: опубликованы видео, на которых врач душит и бьет детей

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стоматолог Инна Кравчук, издевательства над детьми
Фото: Скриншот | Скриншот из видео на котором Инна Кравчук душит ребенка

Владелица клиники детской стоматологии Инна Кравчук, которая также является практикующим врачом, все обвинения отрицает. При этом она уже наняла адвоката

Скандал начался, когда ровненской Facebook-группе "Білі халати" Рівного" появилось сообщение от матери маленькой девочки, которое лечили два зуба и удаляли еще два в стоматологической клинике Only Kids. Женщина опубликовала снимки, на которых видно, что у ребенка распухла губа, появилось нагноение, из-за чего пришлось принимать антибиотики. По словам женщины, врач вины не признает и утверждает, что под воздействием анестезии девочка сама искусала себе губу. Однако хируг, к которому обратилась женщина, считает, что ребенка поранили на приеме.

пострадавшая пациентка
Фото пострадавшей девочки
пострадавшая пациентка
Фото пострадавшей девочки

Под постом появились сообщения от других клиентов стоматолога Инны Кравчук. Некоторые подтверждали оригинальный пост, вспоминая подобные случаи и упоминая, что дети кричали в кабинете и позже им пришлось сменить врача.

Некоторые утверждали, что качеством оказанных услуг довольны, и обвинения в адрес врача считают клеветой.

Кроме этого в группе был еще один пост, позже удаленный администраторами, в котором еще одна жительница Ровно, Юлия Яцук, утверждала, что после приема в детской стоматологии Only kids, ее 5-летняя дочь вышла из ссадинами и синяками на шее. Женщина уверена, врач Инна Кравчук и его ассистенты нанесли телесные повреждения ее ребенку. Причем на приеме матери запретили присутствовать и выставили ее из кабинета.

пострадавшая пациентка
Фото еще одной пострадавшей пациентки

"Я ждала в фойе, меня заверили, что присутствие мамы не требуется", — написала Юлия Яцук и отметила, что Инна Кравчук заверила ее, что "очень любит детей и знает, какой подход нужен к ним, чтобы успокоить".

Однако после приема на шее у ребенка были красные вертикальные полосы с каплями крови. Врач Инна Кравчук вину не признает, однако признала, что это ее пациентка.

Инна Кравчук, Only Kids, ровно, стоматолог
Инна Кравчук (справа) на открытии клиники Only Kids

"У нас действительно был этот ребенок. Врачи не могли ее лечить, потому что она боялась, а мать была против седации. Я не возражала, чтобы мама была рядом с ребенком, у нас стеклянные перегородки, открыты двери. Сама пациентка была очень взволнованной. Снимала нагрудник, чем вероятно и повредила шею, перекидывала инструменты. Я пыталась зафиксировать лицо, потому что работаю с острыми предметами и все движения подвергали ребенка опасности. Мы вынуждены были завершить прием. Я сказала маме, что с девочкой трудно работать и мы договорились о следующем визите", — рассказала Кравчук в комментарии местному изданию.

Реакция предыдущего работодателя

В комментариях авторов негативных отзывов обвинили в клевете и, среди прочих, упомянули, что это могут быть происки конкурентов. В частности бывшего работодателя Инны Кравчук, а именно, Инны Пекарской, владелицы стоматологической клиники "Голливуд", где когда-то работала Кравчук.

Женщина написала пост, в котором отметила, что была не в курсе разгоревшегося скандала, потому что находилась за границей без доступа к Интернету. Однако сообщила, что некоторое время назад "расстались" с Инной Кравчук именно из-за ее отношения к маленьким пациентам.

"Инна Кравчук действительно работала в "Голливуде" 4,5 года, где из нее сделали специалиста, научили работать с детьми, передали всю базу пациентов и поддерживали развитие личного бренда врача. Но, к сожалению, популярность не всем идет на пользу. У нее появилось превосходство в отношении коллег и пациентов, и, как ни прискорбно, стало пропадать терпение в работе с детьми. Именно поэтому мы вынуждены были прервать наше с ней сотрудничество. Судя по последним событиям и отзывов многих мам, на новом месте работы продолжалось то же, что и привело к таким последствиям. И если бы я действительно хотела навредить репутации И. Кравчук (в чем меня безосновательно обвиняют), то выложила бы видео с наших камер наблюдения и всем бы все стало понятно. Искренне сочувствую всем мамам, чьи дети получили такой негативный опыт. Желаю детям здоровья", — написала Пекарская.

Впрочем, теперь ее обвиняют в том, что она скрыла факты жестоко обращения с пациентами и не предала их огласке. А вместо этого было принято коллективное решение "попросить Инну Кравчук уволиться по собственному желанию, потому что не хотели человеку портить жизнь".

Видео из кабинета

И вскоре после этого в Сети появилось видео из стоматологического кабинета в клинике "Голливуд". Два ролика записаны без звука, однако происходящее достаточно красноречиво и без этого. В СМИ отметили, что адвокаты написали запрос на получение видеозаписей, после обращения родителей пострадавших пациентов.

На одном ролике Инна Кравчук общается с маленькой пациенткой неподобающим образом. Она грубо дергает ее за руки, угрожает ребенку шприцом и острыми инструментами, потом хватает за горло и трясет. Ребенок сначала плачет, потом замолкает.

Родителей девочки удалось найти. Как оказалось, мать на тот момент трехлетнего ребенка не знала о том, что происходило в кабинете стоматолога. И сначала не поверила журналистке, уверяя, что девочка очень любит Инну Кравчук и всегда с удовольствием посещает врача. Однако после просмотра видео изменила свое мнение.

"Я не могу до сих пор принять эту правду. Врач знала, что наш ребенок с инвалидностью, у нее проблемы с сердцем. Я не могу поверить, что была на ее стороне, презираю себя за это. Надеюсь она поплатится за все", — сказала Екатерина, мать девочки.

На втором видео Инна Кравчук вместе с ассистенткой издеваются над маленьким мальчиком. Его родителей пока не нашли, поэтому лицо ребенка закрыли.

Во время приема ассистентка наваливается на мальчика всем весом, так что он не может пошевелится, а врач, чтобы "успокоить" его, несколько раз бьет пациента головой о кушетку.

Что происходит сейчас

Матери двух последних детей, пострадавших от действий стоматолога Инны Кравчук, написали заявления в полицию. Там уже назначили судебно-медицинскую экспертизу, кроме того, с детьми работает психолог, после чего будет назначена и судебно-психологическая экспертиза. Сопровождение этого дела осуществляет прокуратура.

Сама врач продолжает утверждать, что вела себя профессионально и благодарит за поддержку. А в комментарии местным СМИ Кравчук сообщила, что на нее "нашла неожиданная "волна популярности", жаль, что таким путем. Уверена, для моих пациентов, близких и родных людей не нужно объяснение. Обобщая это все, можно сделать вывод о клевете и конкуренции, ведь, возникла очень выгодная ситуация — набранную годами хорошую репутацию сокрушить до основания! Однако, я этого не оставлю".

По словам врача сейчас этим делом занимается занимается ее адвокат.