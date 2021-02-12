Скандал со стоматологом в Ровно: опубликованы видео, на которых врач душит и бьет детей

Владелица клиники детской стоматологии Инна Кравчук, которая также является практикующим врачом, все обвинения отрицает. При этом она уже наняла адвоката

Скандал начался, когда ровненской Facebook-группе "Білі халати" Рівного" появилось сообщение от матери маленькой девочки, которое лечили два зуба и удаляли еще два в стоматологической клинике Only Kids. Женщина опубликовала снимки, на которых видно, что у ребенка распухла губа, появилось нагноение, из-за чего пришлось принимать антибиотики. По словам женщины, врач вины не признает и утверждает, что под воздействием анестезии девочка сама искусала себе губу. Однако хируг, к которому обратилась женщина, считает, что ребенка поранили на приеме.

[ + – ] Фото пострадавшей девочки [ + – ] Фото пострадавшей девочки

Под постом появились сообщения от других клиентов стоматолога Инны Кравчук. Некоторые подтверждали оригинальный пост, вспоминая подобные случаи и упоминая, что дети кричали в кабинете и позже им пришлось сменить врача.

Некоторые утверждали, что качеством оказанных услуг довольны, и обвинения в адрес врача считают клеветой.

Кроме этого в группе был еще один пост, позже удаленный администраторами, в котором еще одна жительница Ровно, Юлия Яцук, утверждала, что после приема в детской стоматологии Only kids, ее 5-летняя дочь вышла из ссадинами и синяками на шее. Женщина уверена, врач Инна Кравчук и его ассистенты нанесли телесные повреждения ее ребенку. Причем на приеме матери запретили присутствовать и выставили ее из кабинета.

[ + – ] Фото еще одной пострадавшей пациентки

"Я ждала в фойе, меня заверили, что присутствие мамы не требуется", — написала Юлия Яцук и отметила, что Инна Кравчук заверила ее, что "очень любит детей и знает, какой подход нужен к ним, чтобы успокоить".

Однако после приема на шее у ребенка были красные вертикальные полосы с каплями крови. Врач Инна Кравчук вину не признает, однако признала, что это ее пациентка.

[ + – ] Инна Кравчук (справа) на открытии клиники Only Kids

"У нас действительно был этот ребенок. Врачи не могли ее лечить, потому что она боялась, а мать была против седации. Я не возражала, чтобы мама была рядом с ребенком, у нас стеклянные перегородки, открыты двери. Сама пациентка была очень взволнованной. Снимала нагрудник, чем вероятно и повредила шею, перекидывала инструменты. Я пыталась зафиксировать лицо, потому что работаю с острыми предметами и все движения подвергали ребенка опасности. Мы вынуждены были завершить прием. Я сказала маме, что с девочкой трудно работать и мы договорились о следующем визите", — рассказала Кравчук в комментарии местному изданию.

Реакция предыдущего работодателя

В комментариях авторов негативных отзывов обвинили в клевете и, среди прочих, упомянули, что это могут быть происки конкурентов. В частности бывшего работодателя Инны Кравчук, а именно, Инны Пекарской, владелицы стоматологической клиники "Голливуд", где когда-то работала Кравчук.

Женщина написала пост, в котором отметила, что была не в курсе разгоревшегося скандала, потому что находилась за границей без доступа к Интернету. Однако сообщила, что некоторое время назад "расстались" с Инной Кравчук именно из-за ее отношения к маленьким пациентам.

"Инна Кравчук действительно работала в "Голливуде" 4,5 года, где из нее сделали специалиста, научили работать с детьми, передали всю базу пациентов и поддерживали развитие личного бренда врача. Но, к сожалению, популярность не всем идет на пользу. У нее появилось превосходство в отношении коллег и пациентов, и, как ни прискорбно, стало пропадать терпение в работе с детьми. Именно поэтому мы вынуждены были прервать наше с ней сотрудничество. Судя по последним событиям и отзывов многих мам, на новом месте работы продолжалось то же, что и привело к таким последствиям. И если бы я действительно хотела навредить репутации И. Кравчук (в чем меня безосновательно обвиняют), то выложила бы видео с наших камер наблюдения и всем бы все стало понятно. Искренне сочувствую всем мамам, чьи дети получили такой негативный опыт. Желаю детям здоровья", — написала Пекарская.

Впрочем, теперь ее обвиняют в том, что она скрыла факты жестоко обращения с пациентами и не предала их огласке. А вместо этого было принято коллективное решение "попросить Инну Кравчук уволиться по собственному желанию, потому что не хотели человеку портить жизнь".

Видео из кабинета

И вскоре после этого в Сети появилось видео из стоматологического кабинета в клинике "Голливуд". Два ролика записаны без звука, однако происходящее достаточно красноречиво и без этого. В СМИ отметили, что адвокаты написали запрос на получение видеозаписей, после обращения родителей пострадавших пациентов.

На одном ролике Инна Кравчук общается с маленькой пациенткой неподобающим образом. Она грубо дергает ее за руки, угрожает ребенку шприцом и острыми инструментами, потом хватает за горло и трясет. Ребенок сначала плачет, потом замолкает.

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Родителей девочки удалось найти. Как оказалось, мать на тот момент трехлетнего ребенка не знала о том, что происходило в кабинете стоматолога. И сначала не поверила журналистке, уверяя, что девочка очень любит Инну Кравчук и всегда с удовольствием посещает врача. Однако после просмотра видео изменила свое мнение.

"Я не могу до сих пор принять эту правду. Врач знала, что наш ребенок с инвалидностью, у нее проблемы с сердцем. Я не могу поверить, что была на ее стороне, презираю себя за это. Надеюсь она поплатится за все", — сказала Екатерина, мать девочки.

На втором видео Инна Кравчук вместе с ассистенткой издеваются над маленьким мальчиком. Его родителей пока не нашли, поэтому лицо ребенка закрыли.

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Во время приема ассистентка наваливается на мальчика всем весом, так что он не может пошевелится, а врач, чтобы "успокоить" его, несколько раз бьет пациента головой о кушетку.

Что происходит сейчас

Матери двух последних детей, пострадавших от действий стоматолога Инны Кравчук, написали заявления в полицию. Там уже назначили судебно-медицинскую экспертизу, кроме того, с детьми работает психолог, после чего будет назначена и судебно-психологическая экспертиза. Сопровождение этого дела осуществляет прокуратура.

Сама врач продолжает утверждать, что вела себя профессионально и благодарит за поддержку. А в комментарии местным СМИ Кравчук сообщила, что на нее "нашла неожиданная "волна популярности", жаль, что таким путем. Уверена, для моих пациентов, близких и родных людей не нужно объяснение. Обобщая это все, можно сделать вывод о клевете и конкуренции, ведь, возникла очень выгодная ситуация — набранную годами хорошую репутацию сокрушить до основания! Однако, я этого не оставлю".

По словам врача сейчас этим делом занимается занимается ее адвокат.