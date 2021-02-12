Скандал зі стоматологом у Рівному: опубліковані відео, на яких лікар душить і б'є дітей

Власниця клініки дитячої стоматології Інна Кравчук, яка також є практикуючою лікаркою, усі звинувачення заперечує. При цьому вона вже найняла адвоката.

Скандал почався, коли в рівненській Facebook-групі "Білі халати" Рівного" зʼявилося повідомлення від матері маленької дівчинки, якій лікували два зуби та видаляли ще два в стоматологічній клініці Only Kids. Жінка опублікувала знімки, на яких видно, що у дитини розпухла губа, зʼявилося нагноєння, через що довелося вживати антибіотики. за словами жінки, лікарка провини не визнає і стверджує, що під впливом анестезії дівчинка сама покусала собі губу. Однак хірург, до якого звернулася жінка, вважає, що дитину поранили на прийомі.

[ + – ] Фото постраждалої дівчинки [ + – ] Фото постраждалої дівчинки

Під дописом зʼявилися повідомлення від інших клієнтів стоматолині Інни Кравчук. Деякі підтверджували оригінальний допис, згадуючи подібні випадки і згадуючи, що діти кричали в кабінеті й пізніше їм довелося змінити лікаря.

Дехто стверджував, що якістю наданих послуг задоволені, і звинувачення на адресу лікарки вважають наклепом.

Крім цього в групі був ще один допис, пізніше віддалений адміністраторами, в якому ще одна рівнянка, Юлія Яцук, стверджувала, що після прийому в дитячій стоматології Only kids, її 5-річна дочка вийшла із саднами та синцями на шиї. Жінка впевнена, лікарка Інна Кравчук та її асистенти завдали тілесних ушкоджень її дитині. Причому матері заборонили бути присутньою на прийомі та виставили її з кабінету.

[ + – ] Фото ще однієї постраждалої пацієнтки

"Я чекала в фойє, мене запевнили, що присутність мами не потрібна", — написала Юлія Яцук та зазначила, що Інна Кравчук запевнила її, що "дуже любить дітей і знає, який підхід потрібен до них, щоб заспокоїти".

Однак після прийому на шиї у дитини були червоні вертикальні смуги з краплями крові. Лікарка Інна Кравчук провину не визнає, однак визнала, що це її пацієнтка.

[ + – ] Інна Кравчук (праворуч) на відкритті клініки Only Kids

"У нас дійсно була ця дитина. Лікарі не могли її лікувати, тому що вона боялася, а мати була проти седації. Я не заперечувала, щоб мама була поруч із дитиною, у нас скляні перегородки, відкриті двері. Власне пацієнтка була дуже схвильована. Знімала нагрудник, чим ймовірно й пошкодила шию, перекидала інструменти. Я намагалася зафіксувати обличчя, тому що працюю з гострими предметами і всі рухи піддавали дитини небезпеки. Ми змушені були завершити прийом. Я сказала мамі, що з дівчинкою важко працювати і ми домовилися про наступний візит", — розповіла Кравчук у коментарі місцевому виданню.

Реакція попереднього роботодавця

У коментарях авторів негативних відгуків звинуватили в наклепі і, серед інших, згадали, що це можуть бути підступи конкурентів. Зокрема колишнього роботодавця Інни Кравчук, а саме, Інни Пекарської, власниці стоматологічної клініки "Голлівуд", де колись працювала Кравчук.

Жінка написала допис, в якому зазначила, що була не в курсі скандалу, тому що перебувала за кордоном без доступу до Інтернету. Однак повідомила, що деякий час тому "розійшлася" з Інною Кравчук саме через її ставлення до маленьких пацієнтів.

"Інна Кравчук дійсно працювала в "Голлівуді" 4,5 роки, де з неї зробили фахівця, навчили працювати з дітьми, передали всю базу пацієнтів і підтримували розвиток особистого бренду лікаря. Але, на жаль, популярність не всім йде на користь. У неї зʼявилася перевага щодо колег і пацієнтів, і, як не прикро, почало зникати терпіння в роботі з дітьми. Саме тому ми змушені були перервати нашу з нею співпрацю. Судячи з останніх подій і відгуків багатьох мам, на новому місці роботи продовжувалося те саме, що й призвело до таких наслідків. І якби я дійсно хотіла нашкодити репутації І. Кравчук (у чому мене безпідставно звинувачують), то виклала б відео з наших камер спостереження і всім би все стало зрозуміло. Щиро співчуваю всім мамам, чиї діти отримали такий негативний досвід. Бажаю дітям здоровʼя", — написала Пекарська.

Утім, тепер її звинувачують в тому, що вона приховала факти жорстокого поводження з пацієнтами і не оприлюднила їх. А замість цього було ухвалене колективне рішення "попросити Інну Кравчук звільнитися за власним бажанням, тому що не хотіли людині псувати життя".

Відео з кабінету

І незабаром після цього в Мережі зʼявилося відео зі стоматологічного кабінету в клініці "Голлівуд". Два ролика записані без звуку, однак те, що відбувається досить красномовне і без цього. У ЗМІ зазначили, що адвокати написали запит на отримання відеозаписів, після звернення батьків постраждалих пацієнтів.

На одному ролику Інна Кравчук спілкується з маленькою пацієнткою неналежним чином. Вона грубо смикає її за руки, загрожує дитині шприцом і гострими інструментами, потім хапає за горло і трясе. Дитина спочатку плаче, потім замовкає.

[ + – ]

Батьків дівчинки вдалося знайти. Як виявилося, мати на той момент трирічної дитини не знала про те, що відбувалося в кабінеті стоматолога. І спочатку не повірила журналістці, запевняючи, що дівчинка дуже любить Інну Кравчук і завжди із задоволенням відвідує лікаря. Однак після перегляду відео змінила свою думку.

"Я не можу досі прийняти цю правду. Лікарка знала, що наша дитина з інвалідністю, у неї проблеми із серцем. Я не можу повірити, що була на її боці, зневажаю себе за це. Сподіваюся вона поплатиться за все", — сказала Катерина, мати дівчинки.

На другому відео Інна Кравчук разом з асистенткою знущаються над маленьким хлопчиком. Його батьків поки не знайшли, тому обличчя дитини закрили.

[ + – ]

Під час прийому асистентка навалюється на хлопчика всією вагою, так що він не може поворухнутися, а лікарка, щоб "заспокоїти" його, кілька разів бʼє пацієнта головою об кушетку.

Що зараз коїться

Матері двох останніх дітей, які постраждали від дій стоматолині Інни Кравчук, написали заяви до поліції. Там вже призначили судово-медичну експертизу, крім того, із дітьми працює психолог, після чого буде призначена й судово-психологічна експертиза. Супровід цієї справи здійснює прокуратура.

Власне лікарка продовжує стверджувати, що поводила себе професійно й дякує за підтримку. А в коментарі місцевим ЗМІ Кравчук повідомила, що на неї "нашла несподівана" хвиля популярності", шкода, що таким шляхом. Впевнена, для моїх пацієнтів, близьких і рідних людей не потрібні пояснення. Узагальнюючи це все, можна зробити висновок про наклеп і конкуренцію, адже, виникла дуже вигідна ситуація — набрану роками хорошу репутацію розтрощити вщент! Однак, я цього не залишу".

За словами лікарки зараз цією справою займається займається її адвокат.