Скандал зі стоматологом у Рівному: поліція почала розслідування

Раніше в мережі з'явилися відеоролики, як стоматологиня б'є дітей під час прийому.

Після скандалу зі стоматологинею однієї з рівненських клінік, яка била дітей, поліція почала розслідування. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Одна із заявників, 28-річна мешканка повідомила, що після візиту до стоматолога вона виявила у восьмирічної дочки гнійну рану губи.

"За фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичним працівником відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України", — повідомили в поліції.

Також до поліції звернулася 36-річна жителька міста Костопіль, яка повідомила, що під час лікування зубів у стоматологічній клініці лікарка завдала тілесних ушкоджень її 5-річній дитині.

"У рамках кримінальних проваджень призначені судово-медичні експертизи. Слідчі дії тривають. Крім того, виявлена під час моніторингу мережі Інтернет інформація, буде зареєстрована і розглядатиметься під час розпочатих досудових розслідувань", — розповіли поліцейські.

Нагадаємо, скандал почався, коли в рівненській Facebook-групі "Білі халати" Рівного" з'явилося повідомлення від матері маленької дівчинки, якій лікували два зуби та видаляли ще два в стоматологічній клініці Only Kids. Жінка опублікувала знімки, на яких видно, що у дитини розпухла губа, з'явилося нагноєння, через що довелося вживати антибіотики. За словами жінки, лікарка провини не визнає і стверджує, що під впливом анестезії дівчинка сама покусала собі губу. Однак хірург, до якого звернулася жінка, вважає, що дитину поранили на прийомі.