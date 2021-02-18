Стоматолог з Рівного, яку звинуватили в знущаннях над дітьми, стала підозрюваною

Жінку підозрюють у нанесенні легких тілесних ушкоджень і побоїв. Оскільки саму Інну Кравчук не знайшли, повідомлення про підозру видали її батькові.

Місцева прокуратура Рівного повідомила про підозру стоматолога Інну Кравчук, яку батьки різних дітей звинувачують у знущаннях над малолітніми пацієнтами. Про це в четвер, 18 лютого, повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Йдеться про підозру за ч. 1 ст. 125 (нанесення легких тілесних ушкоджень) і ч. 1 ст. 126 (побої і мордування) КК України.

За даними слідства, лікар здійснювала насильницькі дії над малолітніми, завдавала їм біль, викликала їх страх, емоційну невпевненість і психологічні страждання. Станом на зараз прокуратура встановила трьох потерпілих від дій стоматолога влітку 2020 року.

"Крім того, у лютому 2021 лікар, діючи умисно та усвідомлюючи свою фізичну перевагу над малолітньою дитиною, під час лікування зубів завдала дитині легкі тілесні ушкодження у вигляді саден на шиї і синців на плечах", — йдеться в повідомленні.

Де наразі Інна Кравчук — невідомо, оскільки її на момент вручення підозри не виявилося ні за місцем роботи, ні за місцем проживання. Повідомлення про підозру передали її близькому родичу — батькові.

Нагадаємо: скандал почався, коли в рівненській Facebook-групі "Білі халати" Рівного " з'явилося повідомлення від матері маленької дівчинки, якій лікували два зуби і видаляли ще два в стоматологічній клініці Only Kids. Жінка опублікувала знімки, на яких видно, що в дитини розпухла губа, з'явилося нагноєння, через що довелося приймати антибіотики. за словами жінки, лікар провини не визнає і стверджує, що під впливом анестезії дівчинка сама покусала собі губу. Однак хірург, до якого звернулася жінка, вважає, що дитину поранили на прийомі.

Також у поліцію звернулася 36-річна жителька міста Костопіль, яка повідомила, що під час лікування зубів у стоматологічній клініці лікар завдала тілесні ушкодження її 5-річній дитині.

12 лютого стало відомо, що поліція почала розслідувати цю історію.