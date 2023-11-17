У Львові патрульні збили на смерть пішохода: подробиці

Правоохоронців, які перебували у службовому авто, відсторонили від служби, а Департамент патрульної поліції проводить службове розслідування.

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У Львові сталася дорожньо-транспортна пригода за участі пішохода і службового авто патрульної поліції. Внаслідок ДТП пішохід загинув. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Львівської області.

Подія сталася вранці, 17 листопада, на вулиці Яворницького у Львові.

"Зранку сталася дорожньо-транспортна пригода за участі службового автомобіля та пішохода. Потерпілого ушпиталили. Однак, на жаль, у лікарні чоловік помер", — йдеться в повідомленні.

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У патрульній поліції зазначили, що на місці автопригоди працюють експерти, а Департаментом патрульної поліції проводиться службове розслідування.

Також повідомляється, що патрульні, які перебували у службовому авто, відсторонені від виконання службових обовʼязків. Вони надають необхідні покази.

Обставини ДТП ще встановлюються.

Нагадаємо, що у Києві п'яна 20-річна водійка скоїла ДТП. Загинули двоє людей — 40-річний водій автомобіля з іншого авто та його 39-річний пасажир.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті вантажний автомобіль на смерть переїхав півторарічну дівчинку. П’яна мати не стежила за дитиною. Їй загрожує до 5-ти років ув’язнення. Водій вантажівки на момент аварії був тверезий.