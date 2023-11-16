У Києві п'яна 20-річна водійка скоїла ДТП: загинули двоє людей (фото)

За інформацією поліції, прокататися на автомобілі жінці запропонував знайомий. Чоловік знав, що та перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Після зіткнення автівок вони втекли з місця пригоди.

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Правоохоронці затримали 20-річну киянку, яка п'яною вчинила смертельну ДТП у Голосіївському районі міста. Про це повідомляють у пресслужбі Національної поліції України.

Аварія сталася 14 листопада на вулиці Старокиївській внаслідок зустрічного зіткнення автомобілів Audi та Toyota. У поліції кажуть, що 40-річний водій автомобіля Toyota та його 39-річний пасажир загинули від отриманих травм. Водійка іншого автомобіля, 20-річна киянка, втекла з місця аварії, однак невдовзі її розшукали.

Встановлено, що разом із жінкою був її знайомий, який і дозволив їй прокататися на автомобілі знаючи, що вона п’яна. Після зіткнення автомобілів вони втекли з місця аварії.

Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція

Окрім того, 20-річна киянка вже не вперше сідає за кермо на підпитку. На початку літа цього року суд позбавив її права керувати транспортними засобами саме за нетверезу їзду.

Правоохоронці затримали жінку та її знайомого. Водійці повідомили підозру у невиконанні рішення суду та у порушення ПДР у стані сп’яніння. За скоєне їй загрожує від 7 до 12 років ув’язнення з позбавленням водійських прав на термін від 7 до 10 років.

За допуск п’яної водійки за кермо її 34-річному знайомому загрожує до 5 років ув’язнення. Також його можуть позбавити права обіймати посади, пов'язані з відповідальністю за технічний стан або експлуатацію транспортних засобів, на строк до 3 років.

Нагадаємо, на Закарпатті вантажівка на смерть переїхала півторарічну дівчинку. За дитиною, яка вийшла на дорогу, не вслідкувала п’яна мати. Їй загрожує до 5-ти років ув’язнення. Водій вантажівки на момент аварії був тверезий, його помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Також нещодавно у Полтавській області на трасі Київ-Харків через сильний туман зіткнулося 10 автомобілів. Повідомлялося, що один водій внаслідок аварії загинув.