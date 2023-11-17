Во Львове патрульные сбили насмерть пешехода: подробности

Правоохранителей, которые находились в служебном авто, отстранили от службы, а Департамент патрульной полиции проводит служебное расследование.

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Во Львове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода и служебного авто патрульной полиции. В результате ДТП пешеход погиб. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

Происшествие произошло утром, 17 ноября, на улице Яворницкого во Львове.

"Утром произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля и пешехода. Пострадавшего госпитализировали. Однако, к сожалению, в больнице мужчина скончался", — говорится в сообщении.

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В патрульной полиции отметили, что на месте ДТП работают эксперты, а Департаментом патрульной полиции проводится служебное расследование.

Также сообщается, что патрульные, которые находились в служебном авто, отстранены от выполнения служебных обязанностей. Они дают необходимые показания.

Обстоятельства ДТП еще устанавливаются.

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