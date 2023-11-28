"Тут кожен другий — українець": в Польщі водій трамваю закликав бити громадян України (відео)

Чоловік поскаржився, що у Вроцлаві зараз занадто багато українців, і його дратують синьо-жовті прапори, які він час від часу бачить у місцевих трамваях.

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У Польщі водій міського трамваю публічно закликав бити українців. На нього склали заяву до прокуратури. Про це повідомляє польське видання wyborcza.pl.

Зазначається, що чоловік багато років працював водієм трамваю у Вроцлаві, а про його ксенофобські погляди стало відомо після того, як він "заствітився" у програмі польських неофашистів з руху "Kamractwo", яка транслювалася в соцмережах.

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Під час ефіру зателефонував чоловік Адам і поскаржився, що у Вроцлаві зараз занадто багато українців.

"Тут багато українців. На жаль, кожен другий — українець. Просто беріть палиці і бийте їх", — сказав він під час розмови з ведучими.

Також чоловік додав, що його дратують прапори України, які він бачить у вроцлавських трамваях.

"Я працюю водієм трамвая, їжджу, і навіть на трамваях у нас висять ці гі***ні українські прапори", — додав чоловік.

Справою водія займається прокуратура

На висловлювання вроцлавського водія відреагували в Центрі моніторингу расистської та ксенофобської поведінки Польщі, повідомивши прокуратуру та керівництво Вроцлавського управління MPK.

"Справа стосується пато-трансляції, записаної лідерами проросійських фашистів "Kamractwo", в якій брав участь водій Адам з Вроцлава. Чоловік вихвалявся, що ненавидить "гомосексуалістів" та "українців ", та публічно закликав до нападів і побиття людей інших національностей", — пише польський Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки.

Водія-ксенофоба звільнили

Як пише видання Ukrayina.pl, водій Адам вже більше не працює водієм трамваю. До того ж на нього чекає розслідування і суд. Чоловік може отримати до п'яти років абсолютного позбавлення волі.

Після того, як про це відео дізналися ЗМІ, керівництво MPK Wrocław вирішило звільнити водія і повідомити в поліцію про правопорушення на підставі національної приналежності, скоєне колишнім співробітником. Прокуратура перевірить расистські висловлювання вроцлавського водія в програмі проросійських націоналістів про українців.

"Від початку війни в Україні ми дуже хотіли створити жести польсько-української підтримки та солідарності, щоб вони нас об'єднували, а не ділили. Звідси виникла ідея створення наліпок на трамваях та автобусах Вроцлава. Це — спеціальна графіка, яка поєднує польські та українські кольори з написом "Ми з тобою", як польською, так і українською мовами", — сказала прессекретарка MPK Wrocław Катажина Павляк.

Нагадаємо, що у Польщі у ДТП з українцями загинула 6-річна донька бійця Сил оборони. Маленький син та дружина бійця перебувають у лікарні у важкому стані.

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