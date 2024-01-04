"Взяв ситуацію в свої руки": в Польщі українець потрощив 11 авто

Чоловіка затримали, а перевірка на алкотестері показала, що він був п’яний. Також правоохоронці вилучили бейсбольну битку, якою користувався зловмисник.

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У Польщі в Гданську нетверезий українець, озброївшись биткою, потрощив 11 припаркованих автомобілів. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Про це повідомляє сайт місцевої поліції.

До поліції надійшло повідомлення про те, що на одній із автостоянок невідомий нищить припарковані машини бейсбольною биткою. На місце події прибули поліцейські Осова. Під час огляду території в одному із знищених автомобілів вони помітили чоловіка, який лежав на пасажирському сидінні одного з авто і бив схожий на того, якого описали заявники. Чоловіка затримали, а перевірка на алкотестері показала, що він був п’яний. Також правоохоронці вилучили бейсбольну битку, якою користувався зловмисник.

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Поліцейські встановили, що під час інциденту підозрюваний биткою потрощив 11 автомобілів Toyota та Ope — побив дзеркала, стікла і ліхтарі. Загальні збитки внаслідок цих пошкоджень оцінили майже в 140 000 злотих.

Під час спілкування з поліцейськими чоловік пояснив свою поведінку тим, що стежив за порядком на прибудинковій території та "взяв ситуацію у свої руки".

Після того, як 40-річний протверезів, йому було пред'явлено 11 протоколів за знищення майна. За пошкодження майна передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, що трьох українців у Польщі звинувачують у смерті президента футбольного клубу. Чоловіка побили троє громадян України, внаслідок чого той потрапив до лікарні, а згодом помер.

Раніше повідомлялося, що в Польщі водій трамваю закликав бити громадян України. Він поскаржився, що у Вроцлаві зараз занадто багато українців, і його дратують синьо-жовті прапори, які він час від часу бачить у місцевих трамваях.