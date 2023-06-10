Не вплине на прибуток: виробник туалетного паперу та прокладок йде з Росії

Компанія Essity мала три фабрики в Росії. Продажі в РФ не перевищували 2% від загальносвітового обсягу, тому бізнесмени вважають, що відхід з російського ринку не повпливає на загальний прибуток.

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Міжнародна компанія зі штаб-квартирою у Швеції Essity, виробник брендів туалетного паперу Zewa та прокладок Libresse, оголосила про продаж свого бізнесу в Росії та про свій план залишити країну. Офіційна заява про це була опублікована у суботу, 10 червня на сайті компанії.

Essity мав три фабрики в Росії, які займалися виробництвом туалетного паперу, підгузків, серветок, засобів жіночої гігієни, антисептичних гелів і мила.

Компанія зазначила, що російська влада вже погодила цю угоду, яка має бути завершена у другому кварталі 2023 року. Зазначимо, що при цьому були розкриті подробиці про те, хто став покупцем активів Essity.

"У квітні 2022 року Essity розпочала роботу з відходу з російського ринку, і в 2022 році було проведено знецінення активів компанії в Росії на суму близько 1,7 млрд шведських крон", — сказано в повідомленні

Essity також зазначила, що продажі компанії в Росії становили всього близько 2% від загальносвітового обсягу в 2022 році і що запланований відхід від російського бізнесу, ймовірно, не вплине на загальну прибутковість компанії.

Нагадаємо, 2 травня стало відомо, що Власник Tinder, компанія Match Group, оголосила про свій вихід із Росії до 30 червня, посилаючись на необхідність захисту прав людини.

Також 18 квітня повідомлялося, що шведська компанія Absolut більше не постачатиме свою продукцію на територію Російської Федерації.

У квітні повідомлялося, що компанія Pernod Ricard відновила продажі на російський ринок ірландського віскі Jameson. Продукти компанії стали доступні у популярному алкогольному магазині у Москві.