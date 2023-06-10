Не повлияет на прибыль: производитель туалетной бумаги и прокладок уходит из России

У компании Essity было три фабрики в России. Продажи в РФ не превышали 2% от общемирового объема, поэтому бизнесмены полагают, что уход с российского рынка не повлияет на общую прибыль.

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Международная компания со штаб-квартирой в Швеции Essity, производитель брендов туалетной бумаги Zewa и прокладок Libresse, объявила о продаже своего бизнеса в России и о своем плане покинуть страну. Официальное заявление об этом было опубликовано в субботу, 10 июня на сайте компании.

У Essity были три фабрики в России, которые занимались производством туалетной бумаги, подгузников, салфеток, средств женской гигиены, антисептических гелей и мыла.

Компания отметила, что российские власти уже согласовали данную сделку, которая должна быть завершена во втором квартале 2023 года. Отметим, что при этом ни были раскрыты подробности о том, кто стал покупателем активов Essity.

"В апреле 2022 года Essity начала работу по уходу с российского рынка, и в 2022 году было проведено обесценение активов компании в России на сумму около 1,7 млрд шведских крон", — сказано в сообщении

Essity также отметила, что продажи компании в России составляли всего около 2% от общемирового объема в 2022 году и что планируемый уход от российского бизнеса, вероятно, не окажет существенного влияния на общую прибыльность компании.

Напомним, 2 мая стало известно, что Владелец Tinder, компания Match Group, объявила о своем выходе из России к 30 июня, ссылаясь на необходимость защиты прав человека.

Также 18 апреля сообщалось, что шведская компания Absolut больше не будет поставлять свою продукцию на территорию Российской Федерации.

В апреле сообщалось, что компания Pernod Ricard возобновила продажи на российский рынок ирландского виски Jameson. Продукты компании стали доступны в популярном алкогольном магазине в Москве.