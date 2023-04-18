Передумали: производитель водки Absolut снова уходит из России

Всего неделю назад, 11 апреля, компания Pernod Ricard заявляла о возобновлении экспорта водки Absolut в Россию. Но это решение очень не понравилось шведской общественности, его раскритиковал даже премьер-министр страны Улоф Кристерссон.

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Шведская компания Absolut (входит во французский концерн Pernod Ricard) больше не будет поставлять свою продукцию на территорию Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба компании в релизе от 18 апреля.

"Наблюдающаяся в последние дни реакция четко отражает роль, которую Absolut играет для своего широкого сообщества в Швеции. Мы признаем важность этих долговременных и доверительных отношений с нашими шведскими сотрудниками, партнерами, потребителями и шведским обществом в целом", — сказано в сообщении.

Также отмечается, что компания таким образом хочет защитить своих сотрудников и партнеров от "массированной критики во всех формах".

"Поэтому компания The Absolut Company решила прекратить экспорт своего бренда в Россию. Для ясности, это, к сожалению, не предотвратит попадание Absolut в руки сильно возросшего за последние месяцы параллельного рынка, над которым мы не имеем никакого контроля", — сообщили в компании.

Отметим, что всего неделю назад, 11 апреля, компания Pernod Ricard заявляла о возобновлении экспорта водки Absolut в Россию. Но это решение очень не понравилось шведской общественности, его раскритиковал даже премьер-министр страны Улоф Кристерссон.

Вместо джина и виски — ром

Российские алкогольные заводы в феврале этого года попытались заменить популярные импортные напитки из-за западных санкций. РосСМИ узнали, что крупный производитель водки Тульский винокуренный завод начал разливать ром из дистиллятов, которые были куплены в Доминикане. Также хотела поступить Алкогольная сибирская группа и ГК "Руст".

Ром думали разливать под брендами Cristoforo и John Silve, за год планировали выпустить около 1 млн литров по цене 650–850 рублей за полулитровую бутылку, сообщил производитель.

По итогу деятельности в 2022 году Тульский винокуренный завод просто на 41% больше разливал водки. А ГК "Руст" говорит о переговорах с несколькими поставщиками рома из стран Карибского бассейна. Объем потребления рома в России оценивают в 11,7 млн литров в год.

К слову, 22 марта организация Comite Champagne, объединяющая субъекты производства и торговли шампанским, выяснила, как Франция увеличила продажи шампанского в страны Персидского залива после начала большой войны России с Украиной. Одна из причин — бегство россиян из страны и их массовый спрос на этот напиток.

Также ранее стало известно, что компания Pernod Ricard возобновила продажи на российский рынок знаменитого ирландского виски Jameson. Поставки брендов Pernod Ricard на российский рынок были приостановлены из-за полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Различные продукты Jameson стали доступны в популярном алкогольном магазине в Москве.