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Мир

Виски Jameson поставляют в Россию: владелец бренда изменил условие

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Фото: Открытые источники | Виски Jameson производит в Мидлтоне компания Irish Distillers

По данным Ирландской ассоциации виски, РФ была вторым по величине рынком сбыта виски после США. Из-за западных санкций российские заводы хотели заменить виски ромом, но в итоге просто увеличили разлив водки.

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Компания Pernod Ricard, которой принадлежит знаменитый ирландский виски Jameson, возобновила продажи на российский рынок. Об этом сказал 2 апреля пресс-секретарь Pernod Ricard изданию Independent.ie.

Поставки брендов Pernod Ricard на российский рынок были приостановлены из-за полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Различные продукты Jameson стали доступны в популярном алкогольном магазине в Москве, указало издание.

Виски Jameson производит в Мидлтоне (графство Корк) компания Irish Distillers, принадлежащая Pernod Ricard.

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Россия была весьма популярным рынком сбыта ирландского виски Jameson

"С начала войны нашим приоритетом всегда была защита сотрудников как в Украине, так и в России в строгом соответствии с применимыми правилами и санкциями", — объяснил пресс-секретарь.

Изначально компания продавала имеющиеся товары, которые были импортированы до российского вторжения. Сейчас продажи восстановят на уровне, который позволит обеспечить благосостояние местной команды и жизнеспособность дистрибуционной дочерней компании Pernod Ricard, добавили в пресс-службе.

Россия была весьма популярным рынком сбыта ирландского виски. По данным Ирландской ассоциации виски, это был второй по величине экспортный рынок виски в Ирландии после США.

В 2020 году Россия купила 534 тысяч ящиков виски, а по результатам 2021 года продажи увеличились на 19%. Результаты до декабря 2022 года показывают, что продажи Jameson по всему миру составили 6,4 миллиона ящиков, на 11% больше, чем в предыдущем году.

Замена виски и джина на ром

Российские алкогольные заводы в феврале этого года решили заменить популярные импортные напитки из-за западных санкций. РосСМИ узнали, что крупный производитель водки Тульский винокуренный завод запустил разлив рома из дистиллятов, купленных в Доминикане. Также хотела поступить Алкогольная сибирская группа и ГК "Руст".

Ром хотели разливать под брендами Cristoforo и John Silve, за год планировали выпустить около 1 млн литров по цене 650–850 рублей за полулитровую бутылку, сообщил производитель.

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В России из-за западных санкций стали просто разливать больше вожки

По итогу деятельности в 2022 году Тульский винокуренный завод просто на 41% больше разливал водки. А ГК "Руст" говорит о переговорах с несколькими поставщиками рома из стран Карибского бассейна. Объем потребления рома в России оценивают в 11,7 млн литров.

В Росалкогольрегулировании отмечали, что водка в 2022 году была самым популярным напитком в РФ. Водка заняла 75% объема рынка крепкого алкоголя, ее производство увеличилось на 4% по сравнению с 2021 годом.

Кроме этого, в России на 42% выросло производство настоек, джина и рома.

Напомним, что 22 марта организация Comite Champagne, объединяющая субъекты производства и торговли шампанским, выяснила, как Франция увеличила продажи шампанского в страны Персидского залива после начала большой войны России с Украиной. Одна из причин — бегство россиян из страны и их массовый спрос на этот напиток.

В британской разведке ранее указывали на причину массовых потерь в армии РФ, которые могут доходить до 200 тысяч человек. Большинство из них — небоевые, связанные с повальным пьянством военных.